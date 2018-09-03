قرعة دور الـ 16 من كأس رئيس الدولة.. مواجهة نارية بين العين والوصل

أوقعت قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس رئيس الدولة نادي العين في مواجهة قوية مع منافسه الوصل.

وأثمرت القرعة عن مباراة نارية بين العين بطل النسخة الأخيرة ووصيفه الوصل.

وتغلب العين 2/1 على الوصل في مايو الماضي، ليحرز لقب البطولة للمرة السابعة، بينما أحرز الوصل اللقب مرتين فقط.

وفي باقي المباريات يلعب الشارقة مع الجزيرة، وشباب الأهلي دبي مع اتحاد كلباء، والظفرة مع أول المجموعة الأولى.

كما يلعب بني ياس مع النصر، والوحدة مع دبا، بينما يلعب عجمان مع الفجيرة، والإمارات مع أول المجموعة الثانية.