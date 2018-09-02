اتحاد الكرة الإماراتي ينظم غدًا حفل قرعة كأس رئيس الدولة

يقام حفل قرعة كأس رئيس الإمارات والتصفيات التمهيدية ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2018- 2019 وجوائز الاتحاد للموسم 2017- 2018، في الساعة الخامسة من مساء غد، بجامعة الإمارات في مدينة العين.

وكان محمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة قد شرح، في وقت سابق، آلية قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى والتصفيات التمهيدية للموسم 2018- 2019. وقال إنه بخصوص مسابقة الكأس، سيتم توزيع الأندية على جدول البطولة بالقرعة، بدءًا من الدور الـ16، وستقام قرعة بعد كل دور من أدوار البطولة للفرق المتأهلة؛ لتحديد أطراف المباريات بحضور ممثلي الأندية، وسيتم وضع نادي العين بطل دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2017 – 2018 على رأس المجموعة الأولى، ومنحه رقم /1/، ووضع نادي الوحدة الحائز على المركز الثاني في دوري الخليج العربي على رأس قائمة المجموعة الثانية ومنحه الرقم /16/، وإجراء القرعة بين بقية أندية دوري الخليج العربي: الوصل، والنصر، وشباب الأهلي دبي، والشارقة، والجزيرة، وعجمان، ودبا، والظفرة، والإمارات، وبني ياس، واتحاد كلباء والفجيرة، والفريقين المتأهلين من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2018- 2019، وذلك على الأرقام 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15/.

وعلى صعيد قرعة دوري الدرجة الأولى، أشار الأمين العام إلى أن المسابقة ستقام بنظام الدوري من دورين، ويتم إجراء القرعة بين أندية: حتا، والحمرية، وخورفكان، والعروبة، والذيد، ومسافي، ودبا الحصن، ومصفوت، والعربي والتعاون ..والنادي الذي يحرز المركز الأول في نهاية الدوري يتوج بطلًا لدوري أندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2018-2019، ويتأهل الناديان اللذان يحرزان المركزين الأول والثاني إلى دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2019-2020.

أما قرعة التصفيات التمهيدية، فتقسم الأندية فيها إلى مجموعتين، طبقًا للترتيب النهائي لدوري الدرجة الأولى للموسم 2017 -2018، والناديان الحاصلان على المركز الثاني من ملحق الصعود إلى دوري الخليج العربي وفقًا لمستويات ..ويضم المستوى الأول: حتا والحمرية ..والمستوى الثاني: أندية خورفكان، والعروبة، والذيد ومسافي ..والمستوى الثالث: أندية دبا الحصن، ومصفوت، والعربي والتعاون ..وتقام بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب الأندية المذكورة بجدول المباريات.

وفي حال تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، تحدد المراكز في جدول الترتيب النهائي، طبقًا للمادة /21/ من لائحة التصفيات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى.