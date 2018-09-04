بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.. الظفرة الإماراتي يستغني عن البرتغالي جوديز

كشفت تقارير صحفية عن قيام نادي الظفرة الإماراتي بالاستغناء عن لاعبه البرتغالي هيلدير جوديز، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في التدريبات وبدء رحلة البحث عن بديل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الاتحاد”، عبر حسابها الرسمي على تويتر، فإن النادي الإماراتي اتخذ قرارًا بإقصاء جوديز من قائمة أجانبه “وشركة كرة القدم تحث الخطى، للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، لتعويضه قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية”.

ويبلغ اللاعب 31 عامًا من العمر، وكان يدافع عن ألوان فريق ريو آفي البرتغالي، قبل التعاقد معه من قبل الظفرة في شهر مايو الماضي.