وفاة محمد عبدالله الحمادي لاعب نادي الظفرة الإماراتي

توفي اللاعب الإماراتي محمد عبدالله الحمادي إثر حادث مروري صباح اليوم الجمعة.

ونعى نادي الظفرة لاعب الفريق محمد عبدالله الحمادي البالغ من العمر 22 عامًا.

تتقدم أسرة نادي الجزيرة بالتعزية لأسرة لاعب الفريق السابق والظفرة الحالي المغفور له بإذن الله محمد عبدالله الحمادي، الذي توفي لرحمة الله أثر حادث مروري أليم.

نسأل الله الغفور الرحيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر وحسن العزاء. انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/Z6b6b4IKqX — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) ٢٠ يوليو ٢٠١٨

ولعب الحمادي في فريق الجزيرة الإماراتي قبل أن ينتقل للظفرة بداية الموسم الماضي في اليوم الأخير للانتقالات الصيفية.