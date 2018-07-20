وفاة محمد عبدالله الحمادي لاعب نادي الظفرة الإماراتي

وفاة محمد عبدالله الحمادي لاعب نادي الظفرة الإماراتي

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

توفي اللاعب الإماراتي محمد عبدالله الحمادي إثر حادث مروري صباح اليوم الجمعة.

ونعى نادي الظفرة لاعب الفريق محمد عبدالله الحمادي البالغ من العمر 22 عامًا.

ولعب الحمادي في فريق الجزيرة الإماراتي قبل أن ينتقل للظفرة بداية الموسم الماضي في اليوم الأخير للانتقالات الصيفية.

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