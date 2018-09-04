بعدما تسبب له في إصابة قوية.. مينديز نجم الوصل الإماراتي يزور لاعب اتحاد كلباء في المستشفى (فيديو)

حرص رونالدو مينديز، لاعب نادي الوصل الإماراتي، على زيارة النيجيري لاوال، لاعب اتحاد كلباء، في المستشفى عقب نهاية المواجهة بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي.

وكان قد دخل مينديز على لاعب اتحاد كلباء بقوة في المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ونشرت صحيفة “الاتحاد” فيديو لزيارة رونالدو نظيرَه في اتحاد كلباء، في حضور إداريي الوصل، وقد أهدى اللاعب باقة ورد، في إشارة منه للاعتذار عما بدر منه.

رونالدو مينديز وإدارة #الوصل يزورون النيجيري لاوال..

الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة النيجيري لاوال رحيم لاعب #اتحاد_كلباء بكسر في الكاحل واللاعب يخضع للعلاج بمستشفى راشد بدبي pic.twitter.com/fojGgV83Nq — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) September 4, 2018

وأوضحت الصحيفة أن الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة النيجيري لاوال رحيم، لاعب اتحاد كلباء، بكسر في الكاحل وسيخضع للعلاج بمستشفى راشد بدبي.

وقال فراس الجباس، المدرب المساعد لكلباء، عقب المباراة: “رونالدو لم يتمتع بالروح الرياضية، وتسبب في إصابة مؤثرة للنيجيري لوال

في حين رد كونتيروس مدرب الوصل، قائلًا: “رونالدو لم يقصد إيذاء لاعب المنافس رغم التدخل القوي”.

فراس الجباس المدرب المساعد لكلباء:

رونالدو لم يتمتع بالروح الرياضية وتسبب في إصابة مؤثرة للنيجيري لوال

كونتيروس مدرب #الوصل :

رونالدو لم يقصد إيذاء لاعب المنافس رغم التدخل القوي#كأس_الخليج_العربي pic.twitter.com/54lpoiGMWO — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) September 4, 2018

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليحصل كل فريق على نقطة.. وشهدت الجولة الأولى للمجموعة نفسها أيضًا، تعادل عجمان وضيفه بني ياس 1-1، في إستاد راشد بن سعيد مساء اليوم، ليحصل كل فريق على نقطة أيضًا.