موعد إجراء القرعة الرسمية لكأس العالم للأندية الإمارات 2018

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن الموعد الرسمي لإجراء القرعة الرسمية لكأس العالم للأندية الإمارات 2018.

وتحدَّد، غدًا الثلاثاء، الرابع من سبتمبر موعد سحب القرعة الرسمية في تمام الساعة الـ 11:00 صباحًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية، بمدينة “زيوريخ” السويسرية مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، ومن المقرر نقلها عبر شاشات قناة بي إن سبورتس” الرياضية.

ويلتقي العين الإماراتي مع ويلينغتون النيوزيلندي الفائز بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا يوم الـ 12 من ديسمبر المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وحدد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”: “مباراتي الدور الثاني (المواجهتين رقم 2 و3)، فإن الفائز من المواجهة الأولى سينضم لنادي جوادالاخارا المكسيكي، والفائزين بدورى أبطال آسيا ودوري أبطال أفريقيا، حيث سيتم فرز هذه الأندية بشكل عشوائي وتحديد هوية كل فريقين يواجهان بعضهما بعضًا، وستجرى المباراتان في أبوظبي بتاريخ الـ 15 من ديسمبر”.

وأضاف: “في نصف النهائي المقرر في الـ 18 والـ19 من ديسمبر، ستحدد القرعة هوية خصمي ريال مدريد والنادي المتوّج بلقب كوبا ليبرتادوريس 2018 من بين الفريقين الفائزين من المواجهتين رقم 2 و3”.

ويخوض نادي العين منافسات بطولة كأس العالم للأندية باعتباره بطلاً للنسخة الماضية من مسابقة الدوري الإماراتي، وتعدّ هذه أولى مشاركاته في مونديال الأندية.

يذكر أن 4 فرق تأهلت إلى البطولة حتى الآن، وهي: العين الإماراتي، ريال مدريد الإسباني، جوادا لاخارا المكسيكي، وتيم ويلنغنتون النيوزيلندي، بانتظار أبطال أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا.