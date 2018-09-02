نادي النصر الإماراتي يعلن تنازله عن حبيب الفردان ومحمد مرزوق إلى شباب الأهلي دبي

نادي النصر الإماراتي يعلن تنازله عن حبيب الفردان ومحمد مرزوق إلى شباب الأهلي دبي

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

أعلن حميد الطاير رئيس شركة “النصر” الإماراتي، لكرة القدم، التنازل عن اللاعبين حبيب الفردان ومحمد مرزوق اللذين تم التعاقد معهما قادمين من نادي شباب الأهلي دبي.

وكتب الفردان عدة تغريدات على صفحته الشخصية بموقع “تويتر” قائلًا: “قمنا بالتوقيع مع اللاعب محمد مرزوق بعد دخوله فتره ستة شهور وعقده موثق من قبل الاتحاد”.

وأضاف: “عملنا جاهدين في الصيف لبناء فريق يستطيع المنافسة، فتم انتداب لاعبين لخلق فريق متكامل يستطيع المنافسة على جميع البطولات”.

وأكمل الطاير تصريحاته قائلًا: “عملنا لم يعجب البعض مع العلم (كان قانونيًا)، لم نتعود على العمل خارج المستطيل الأخضر، حاولنا؛ لإيقاف التدخلات الخارجية الخاطئة التي لا تستند على قوانين ولوائح، لكن للأسف لم نصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف”.

وتابع: “في الأخير أتتنا أوامر ساميه من رئيس نادينا بإخلاء سبيل اللاعبَينِ، وعليه قمنا بإجراء اللازم، ما نراه أن الرياضة في وضع خطير، فهي تدار من قبل شخصيات لا تنظر إلا إلى مصلحتها الخاصة، فلا يهمني المنصب أكثر من الحفاظ على حقوق نادي النصر”.

واختتم الطاير تصريحاته قائلًا: “إيصال المعلومة الصحيحة و الرؤى الواضحة لأولي الأمر أمانة من قبل البطانة والقادات الرياضية، ولا أحمل أي شك بأن أولات الأمر يرضون بالخطأ في حال وضحت لهم الصورة بشكل صحيح (رياضتنا محتاجة إلى البطانة الصالحة)”.

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