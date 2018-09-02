نادي النصر الإماراتي يعلن تنازله عن حبيب الفردان ومحمد مرزوق إلى شباب الأهلي دبي

أعلن حميد الطاير رئيس شركة “النصر” الإماراتي، لكرة القدم، التنازل عن اللاعبين حبيب الفردان ومحمد مرزوق اللذين تم التعاقد معهما قادمين من نادي شباب الأهلي دبي.

وكتب الفردان عدة تغريدات على صفحته الشخصية بموقع “تويتر” قائلًا: “قمنا بالتوقيع مع اللاعب محمد مرزوق بعد دخوله فتره ستة شهور وعقده موثق من قبل الاتحاد”.

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أولا:

قمنا بالتوقيع مع اللاعب محمد مرزوق بعد دخوله فتره ستة شهور وعقده موثق من قبل الاتحاد

ثانيا:قمنا بالتوقيع مع اللاعب حبيب الفردان بعد إنتهاء عقده مع ناديه.ولا أرى أن هناك أي خطأ قانوني من قبل شركتنا في لوائح واتحاد كرة الامارات……….يتبع — حميد الطاير (@HaAltayer) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

وأضاف: “عملنا جاهدين في الصيف لبناء فريق يستطيع المنافسة، فتم انتداب لاعبين لخلق فريق متكامل يستطيع المنافسة على جميع البطولات”.

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عملنا جاهدين في الصيف لبناء فريق يستطيع المنافسه،فتم إنتداب لاعبين لخلق فريق متكامل يستطيع المنافسة على جميع البطولات

…… يتبع — حميد الطاير (@HaAltayer) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

وأكمل الطاير تصريحاته قائلًا: “عملنا لم يعجب البعض مع العلم (كان قانونيًا)، لم نتعود على العمل خارج المستطيل الأخضر، حاولنا؛ لإيقاف التدخلات الخارجية الخاطئة التي لا تستند على قوانين ولوائح، لكن للأسف لم نصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف”.

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عملنا لم يعجب البعض مع العلم(كان قانوني)،لم نتعود على العمل خارج المستطيل الأخضر.

حاولنا لإيقاف التدخلات الخارجية الخاطئة التي لا تستند على قوانين ولوائح.

لكن للأسف لم نصل إلى اتفاق يرظي جميع الأطراف… يتبع — حميد الطاير (@HaAltayer) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

وتابع: “في الأخير أتتنا أوامر ساميه من رئيس نادينا بإخلاء سبيل اللاعبَينِ، وعليه قمنا بإجراء اللازم، ما نراه أن الرياضة في وضع خطير، فهي تدار من قبل شخصيات لا تنظر إلا إلى مصلحتها الخاصة، فلا يهمني المنصب أكثر من الحفاظ على حقوق نادي النصر”.

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في الأخير أتتنا أوامر ساميه من رئيس نادينا بإخلاء سبيل اللاعبان.

وعليه قمنا بإجراء اللازم ، ما نراه أن الرياضة في وضع خطير،فهي تدار من قبل شخصيات لا تنظر إلا إلى مصلحتها الخاصه.

فلا يهمني المنصب(كثر)الحفاظ على حقوق نادي النصر…يتبع — حميد الطاير (@HaAltayer) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

واختتم الطاير تصريحاته قائلًا: “إيصال المعلومة الصحيحة و الرؤى الواضحة لأولي الأمر أمانة من قبل البطانة والقادات الرياضية، ولا أحمل أي شك بأن أولات الأمر يرضون بالخطأ في حال وضحت لهم الصورة بشكل صحيح (رياضتنا محتاجة إلى البطانة الصالحة)”.