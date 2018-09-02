إقالة فييرا من تدريب اتحاد كلباء الإماراتي.. والإيطالي فيفياني يخلفه

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي اتحاد كلباء الإماراتي، قرَّرت اليوم الأحد، إقالة البرازيلى جورفان فييرا، المدير الفني للفريق من منصبه، وتعيين الإيطالي فابيو فيفياني خلفًا له.

وذكرت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية أن جورفان فييرا بات أولى ضحايا النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الإماراتى، بعدما تمت إقالته من منصبه عقب الهزيمة الثقيلة التي تعرَّض لها اتحاد كلباء أمام الوحدة بنتيجة 2 – 6 في المباراة التي جمعتهما، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وكان فييرا نجح في قيادة اتحاد كلباء للصعود لدوري المحترفين الإماراتى، بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضى.

يذكر أن فييرا سبق وتولى تدريب الزمالك وسموحة في مصر، كما قاد منتخب العراق للفوز ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2007.