منتخب الإمارات الأولمبي يهزم فيتنام ويحرز برونزية دورة الألعاب الآسيوية

حقق منتخب الإمارات الأولمبي الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية 2018، المقامة في إندونيسيا، بعد فوزه 4/3 بركلات الترجيح، على منافسه الفيتنامي.

وانتهت المباراة بالتعادل 1/1، وكان المنتخب سباقًا إلى التسجيل عبر أحمد محمد الهاشمي، في حين تعادل لفيتنام فان كوييت نغوين.

وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل فيما تبقى من وقت؛ ليتجها إلى ركلات الترجيح مباشرة بعد انتهاء الشوطين الأصليين.

وفي ركلات الترجيح، نجح الأبيض الإماراتي في تسجيل 4 ركلات جزاء، مقابل 3 لفيتنام، لينجح المنتخب الإماراتي في تحقيق الميدالية البرونزية.

وهذه ثالث مباراة يفوز فيها منتخب الإمارات بركلات الترجيح في النسخة الحالية، بعدما تجاوز إندونيسيا في دور الـ 16، ثم كوريا الشمالية في ربع النهائي، والآن فيتنام، علمًا أنه خسر 0/1 أمام اليابان في نصف النهائي.

وكان المنتخب الإماراتي صعد لدور الـ 16؛ بعدما جاء ضمن أفضل 4 ثوالث في دور المجموعات، وجمع 3 نقاط في المجموعة الثالثة.