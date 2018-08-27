موعد مباراة الإمارات وكوريا الشمالية اليوم في ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية

يلاقي المنتخب الإماراتي الأولمبي منافسه الكوري الشمالي، على استاد بكانساري، لحساب ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية للرجال، والمقامة في إندونيسيا، والتي تلعب بين الـ 12 من أغسطس والأول من سبتمبر.

وتقام مباراة الإمارات وكوريا الشمالية، الاثنين، الساعة الـ 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ14:30 بتوقيت القاهرة.

وصعد الأبيض الإماراتي إلى ربع النهائي عندما تجاوز عقبة إندونيسيا في دور الـ 16، بالفوز 4/3 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2/2 في الأشواط الأصلية والإضافية.

في حين تغلب المنتخب الكوري الشمالي 3/1 على بنغلاديش في دور الـ 16.

وكان المنتخب الإماراتي صعد لدور الـ 16 بعدما جاء ضمن أفضل 4 ثوالث في دور المجموعات، وجمع 3 نقاط في المجموعة الثالثة.

في المقابل جمع المنتخب الياباني 4 نقاط احتل فيها المركز الثاني في المجموعة السادسة.