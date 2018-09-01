أهداف مباراة الإمارات وفيتنام.. الأبيض يتقدم والفيتناميون يتعادلون

سجل المنتخب الإماراتي الهدف الأول في مباراته أمام فيتنام لحساب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة الألعاب الآسيوية 2018 التي تقام في إندونيسيا.

وجاء هدف الإمارات في الدقيقة 16 عبر اللاعب أحمد الهاشمي.

وتعادل الفيتناميون في الدقيقة 26 عبر فان كوييت نغوين.

وفقد الأبيض فرصة المنافسة على الميدالية الذهبية أو الفضية، بعد أن خسر 0/1 أمام اليابان في نصف النهائي بهدف دون مقابل، في حين خسر المنتخب الفيتنامي أمام كوريا الجنوبية 1/3.

وقال سكورزا مدرب الإمارات: “طموح الأبيض الفوز والظهور بمستوى مشرف، وانتزاع المركز الثالث، وبالتالي التتويج بالميدالية البرونزية، التي ستكون مكافأة لأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، على الجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية، من معسكرات خارجية وداخلية”.