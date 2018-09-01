موعد مباراة الإمارات وفيتنام اليوم في دورة الألعاب الآسيوية

يواجه المنتخب الإماراتي منافسه الفيتنامي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من دورة الألعاب الآسيوية 2018، التي تقام في إندونيسيا.

وتلعب مباراة الإمارات وفيتنام على استاد بكانساري، الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 مساء بتوقيت الإمارات، 10:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على قناتي beIN SPORTS HD 3، والكأس 4 HD.

وفقد الأبيض فرصة المنافسة على الميدالية الذهبية أو الفضية، بعد أن خسر 0/1 أمام اليابان في نصف النهائي بهدف دون مقابل، في حين خسر المنتخب الفيتنامي أمام كوريا الجنوبية 1/3.

وقال سكورزا مدرب الإمارات: “طموح الأبيض الفوز والظهور بمستوى مشرف، وانتزاع المركز الثالث، وبالتالي التتويج بالميدالية البرونزية، التي ستكون مكافأة لأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، على الجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية، من معسكرات خارجية وداخلية”.

وأضاف: “كنت أتمنى التواجد في النهائي والمنافسة على انتزاع الميدالية الذهبية، إلا أن الظروف لم تخدمنا في مباراة اليابان، التي قدم خلالها اللاعبون مستوى فنيًا كبيرًا وانضباطًا تكتيكيًا، على الرغم من الإرهاق الذي عانى منه بعضهم، نتيجة خوضهم لمباراتي دور الـ16 والـ8 بأشواط إضافية”.

وأوضح: “يجب علينا الاستفادة من هذه المشاركة، والتفكير بالمستقبل، من خلال البحث عن وجوه جديدة تعزز صفوف المنتخب، قبل التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، التي ستنطلق في مارس المقبل”