اليابان تضرب موعدًا مع كوريا الجنوبية في نهائي دورة الألعاب الآسيوية بالفوز على الإمارات (فيديو)

خسر المنتخب الإماراتي الأولمبي أمام نظيره الياباني، في مباراة الدور قبل النهائي بدورة الألعاب الآسيوية، بهدف دون رد.

وجاء الهدف في الدقيقة 78 من زمن المباراة، عن طريق اللاعب أياسي يويدا، بعد خطأ من لاعب وسط الإمارات الذي فشل في تشتيت الكرة، ليلعبها لاعب اليابان إلى يويدا، الذي سددها في المرمى.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الياباني أمام نظيره الكوري الجنوبي في نهائي دورة الألعاب الآسيوية، مساء يوم السبت المقبل.

⚽️ هدف! الياباني يودا يهز الشباك الإماراتية بعد الضغط الكبير في الشوط الثاني.#AsianGames2018 #AsianGames pic.twitter.com/I4yGYxMjWZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

وفي نفس السياق، تأهل المنتخب الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، إلى المباراة النهائية لدورة الألعاب الآسيوية لكرة القدم المقامة في إندونيسيا، بالفوز على نظيره الفيتنامي بثلاثة أهداف لهدف في المربع الذهبي للبطولة.

دخل المنتخب الكوري اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة، في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة السابعة عبر سينوجو لي، قبل أن يضيف جو هوانغ الهدف الثاني في الدقيقة 28.

ومع حلول الدقيقة 55 نجح سينوجو في إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه، إلى أن تمكن المنتخب الفيتنامي من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه عبر ميناه فونج تران في الدقيقة 70.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، ليخرج المنتخب الكوري فائزًا باللقاء.