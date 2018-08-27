موعد مباراة الإمارات واليابان في نصف نهائي دورة الألعاب الآسيوية

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم موعد مباراة منتخب الإمارات الأولمبي مع نظيره الياباني، في نصف نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية.

وستقام يوم الأربعاء المقبل الساعة 16:30 عصرًا بتوقيت الإمارات على استاد باكان ساري.

وتأهل منتخب الإمارات الأولمبي لنصف نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية بجاكارتا، بعدما تغلب على منافسه الكوري الشمالي بركلات الترجيح.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، واستمر التعادل في الوقت الإضافي.

وتألق الحارس محمد الشامسي ليقود الأبيض لنصف النهائي، حيث سيواجه اليابان.

وخرجت السعودية من المنافسات؛ بعدما خسرت في وقت سابق من اليوم أمام اليابان.