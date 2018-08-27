منتخب الإمارات الأولمبي يهزم كوريا الشمالية ويتأهل لمواجهة اليابان في نصف نهائي ألعاب آسيا (فيديو)

تأهل منتخب الإمارات الأولمبي لنصف نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية بجاكارتا، بعدما تغلب على منافسه الكوري الشمالي بركلات الترجيح.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، واستمر التعادل في الوقت الإضافي.

هدف كوريا في مرمى الامارات pic.twitter.com/vCUxjl522c — UAE News Sport (@action_news) August 27, 2018

وتألق الحارس محمد الشامسي ليقود الأبيض لنصف النهائي، حيث سيواجه اليابان.

وخرجت السعودية من المنافسات؛ بعدما خسرت في وقت سابق من اليوم أمام اليابان.

هدف علي عيد لاعب الامارات في مرمى كوريا الشمالية pic.twitter.com/pzaf0OW5Yn — UAE News Sport (@action_news) August 27, 2018

????| ركلات الترجيح بين الامارات و كوريا الشمالية.

– عاجبتني الثقة للمرة الثانية ???????? pic.twitter.com/ZihLnne1pj — UAE News Sport (@action_news) August 27, 2018

وأبقى سون هيونج-مين مهاجم توتنهام هوتسبير على آماله قائمة في الحصول على اعفاء من الخدمة العسكرية بعد ان ضمن انتصار بلاده المثير 4-3 على آوزبكستان التي لعبت بعشرة لاعبين لتبلغ الدور قبل النهائي لمنافسات كرة القدم اليوم الاثنين.

وبعد أن أكمل هوانج يوي-جو ثلاثيته بعد مرور 75 دقيقة ليدفع المباراة نحو وقت اضافي، ضمن هوانج هي-تشان الفوز في الدقائق الاخيرة من الوقت الإضافي بعد ان سجل من ركلة جزاء.

ومثلت ركلة الجزاء تلك انقاذا لآمال سون في مواصلة الطريق نحو الفوز بذهبية المنافسات.

وسون، الذي غاب عن بداية مسيرة توتنهام في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم ليكون موجودا في جاكرتا كأحد اللاعبين فوق السن في تشكيلة منتخب 23 عاما، بحاجة لفوز كوريا الجنوبية بالذهبية لينال الاعفاء من الخدمة العسكرية.

وينص القانون الكوري على ان كل رجل سليم ومعاف يجب ان يتقدم لاداء الخدمة الوطنية لمدة 21 شهرا قبل ان يكمل 28 عاما.

ويمر الوقت سريعا بالنسبة لسون (26 عاما) لينال الاعفاء الذي يُمنح لكل صاحب ميدالية اولمبية او لبطل في الالعاب الاسيوية.