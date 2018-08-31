أهداف مباراة العين والإمارات.. الزعيم يتقدم بثلاثية (فيديو)

تقدم المصري حسين الشحات لاعب وسط فريق العين الإماراتي بهدف لصالح فريقه في شباك الإمارات، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإماراتي.

ونجح الشحات في استخلاص الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك حارس الإمارات، في الدقيقة الثانية

وتعادل بيرني إبيني لـ”الصقور” في الدقيقة 17 من انفراد بمرمى العين.

وعاد نادي العين ليتقدم مجددًا عن طريق ماركوس بيرغ من رأسية قوية في الدقيقة 23.

وعزز كايو تقدم العين بالهدف الثالث في الدقيقة 77.

كايو يسجل الهدف الثالث للعين بصناعة من حسين الشحات ويقرّب النقاط الثلاث من الزعيم#العين 3 – #الامارات 1#المنصة #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/cGyjQiqIcU — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

العين أنهى الموسم الماضي من الدوري الإماراتي في المركز الأول، وخسر العين لقب السوبر الإماراتي أمام نظيره الوحدة بضربات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما هذا الأسبوع في القاهرة.