أهداف مباراة العين والإمارات.. الزعيم يتقدم بثلاثية (فيديو)

أهداف مباراة العين والإمارات.. الزعيم يتقدم بثلاثية (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تقدم المصري حسين الشحات لاعب وسط فريق العين الإماراتي بهدف لصالح فريقه في شباك الإمارات، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإماراتي.

ونجح الشحات في استخلاص الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك حارس الإمارات، في الدقيقة الثانية

وتعادل بيرني إبيني لـ”الصقور” في الدقيقة 17 من انفراد بمرمى العين.

وعاد نادي العين ليتقدم مجددًا عن طريق ماركوس بيرغ من رأسية قوية في الدقيقة 23.

وعزز كايو تقدم العين بالهدف الثالث في الدقيقة 77.

العين أنهى الموسم الماضي من الدوري الإماراتي في المركز الأول، وخسر العين لقب السوبر الإماراتي أمام نظيره الوحدة بضربات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما هذا الأسبوع في القاهرة.

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