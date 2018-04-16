العين يقسو على الريان ويصعد لربع نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل العين الإماراتي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه الكبير بنتيجة 4/0 على مضيفه الريان القطري، اليوم الإثنين، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة.

جاءت أهداف العين عبر المصري حسين الشحات وعمر عبدالرحمن (عموري) وماركوس بيرغ.

واستغل الشحات كرة مرتدة من حارس الريان عمري باري بعد تسديدة من كايو ليعلن تقدم العين 1/0 في الدقيقة 11.

واحتسب الحكم الأوزبكي رفشان إيرماتوف ضربة حرة للعين بعد تدخل من غونزالو فييرا على ماركوس بيرغ، ليتقدم عمر عبدالرحمن ويسدد على يمين حارس الريان، الذي اكتفى بمشاهدة الكرة وهي تلج مرماه.

وضاعف بيرغ ثلاثية العين في الدقيقة 58 مستغلًا تمريرة من زميله الياباني تسوكاسا شيوتاني.

وأكمل بيرغ رباعية العين في الدقيقة 78 .

.ورفع الفوز رصيد العين إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الاستقلال الإيراني المتصدر الذي فاز على الهلال، ليتأهل العين والاستقلال معًا إلى الدور المقبل، في حين ودّع ناديا الريان والهلال البطولة من الدور الأول.