غياب عموري يلقي بظلاله على الموسم الجديد للدوري الإماراتي

سيكون غياب عمر عبد الرحمن (عموري) من أبرز ملامح الموسم الجديد بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم الذي ينطلق يوم الخميس المقبل بعد انتقال نجم العين إلى الهلال السعودي في صفقة ضخمة.

وشكل عموري أحد عناصر الجذب والمتعة في الدوري الإماراتي خلال السنوات الماضية، ولعب دورًا محوريًا في تتويج العين باللقب أربع مرات آخرها العام الماضي، قبل أن ينتقل لبطل السعودية لمدة موسم واحد مقابل حوالي 14 مليون دولار وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية.

ودون شك ستتأثر حملة العين للدفاع عن اللقب، التي تبدأ بمواجهة الإمارات يوم الجمعة، في غياب صانع اللعب البارز، وافتقده الفريق بشدة عندما خسر بطولتين في شهر واحد.

وودع العين كأس العرب للأندية الأبطال مبكرًا بعد خروجه على يد وفاق سطيف الجزائري من الدور الـ32 في الرابع من أغسطس/ آب الجاري، وفي مصر خسر العين بركلات الترجيح أمام الوحدة في مباراة كأس السوبر الإماراتية يوم السبت الماضي.

وكان العين خرج من دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا أمام الدحيل القطري لذا سينصب تركيزه على المسابقة المحلية هذا العام.

ويأمل العين في تعويض غياب عموري بالاعتماد على أوراقه الهجومية الحالية والمتمثلة في المصري حسين الشحات، الذي تألق خلال فترة إعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري، وماركوس بيرج هداف الدوري الموسم الماضي والذي شارك مع السويد في كأس العالم إضافة للبرازيلي كايو فرنانديز.

وقال الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين “اعتدنا على اللعب دون عموري في مباريات عديدة الموسم الماضي عندما كان مصابًا. لقد أصبح لاعبًا في الهلال ونركز على اللاعبين الموجودين لدينا”.

وأضاف “بالطبع غيابه سيترك أثرًا بالفريق لكن يجب أن ننسى ونتجاوز الأمر مع التركيز على العمل الجماعي”.

ورغم الهدوء خلال فترة الانتقالات الصيفية سيحاول أبرز المنافسين مثل: شباب الأهلي دبي والجزيرة والوحدة والوصل، استغلال غياب عموري في ظل عدم تمكن أي فريق من الاحتفاظ باللقب في آخر خمس سنوات.

وكانت صفقة انتقال يوهان كاباي لاعب وسط منتخب فرنسا إلى النصر هي الأبرز في الإمارات هذا الصيف، وقد يسجل ظهوره الأول في المباراة الافتتاحية للموسم أمام عجمان يوم الخميس.

واستعاد شباب الأهلي دبي المهاجم البارز أحمد خليل، أفضل لاعب في آسيا 2015، ضمن بضع صفقات أبرمها قبل افتتاح مشواره بمواجهة قوية ضد الجزيرة الذي غيَّر مدربه الهولندي المخضرم هينك تين كات بعدما قاده لقبل نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي.

أما الوحدة المنتشي بلقب السوبر الإماراتي، فنال دفعة معنوية قبل مواجهة اتحاد كلباء في الجولة الافتتاحية يوم الجمعة، بينما يلعب الوصل ضد دبا الفجيرة.