عموري إلى نادي الهلال السعودي (فيديو وصور)

أعلنت وسائل إعلام سعودية أن نادي الهلال السعودي تعاقد مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري).

وكشفت وسائل إعلام سعودية وإماراتية أن الهلال سيدفع 45 مليون درهم إماراتي، وأن العقد لموسم واحد بنظام الإعارة.

وشهدت الأيام الماضية جدلًا بعدما تردد أن نادي النصر حاول بقوة خطف عموري من الهلال.

يذكر أنَّ العين حسم أمره بالموافقة على انتقال عموري للدوري السعودي، تحت ضغط اللاعب الذي يريد خوض تجربة جديدة خارج الكرة الإماراتية.

من جهته كتب يوسف الغيث على حسابه في سناب شات”مبروكين، عموري هلالي”.

#عمر_عبدالرحمن .. هلالي رسميا مبروك لكل عشاق #الهلال .. صفقة #عموري .. بنظام الإعارة سنه ..

انتهى كل شيء و لكم العلم اليقين ننفرد به .. pic.twitter.com/1MtLMrddl5 — علي الهاجري (@16Alhajeri) ٦ أغسطس ٢٠١٨