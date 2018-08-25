أهداف مباراة العين والوحدة.. البنفسجي يقلب تأخره من 0/3 إلى 3/3 (فيديو)

أهداف مباراة العين والوحدة.. البنفسجي يقلب تأخره من 0/3 إلى 3/3 (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل الوحدة هدفين سريعين في مباراته ضد منافسه العين، في كأس السوبر الإماراتي، في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء الهدف الأول للوحدة عبر مهاجمه إسماعيل مطر، بعد فشل دفاعي في التعادل مع الكرة من جانب مدافعي العين.

وأضاف المغربي مراد باتنا الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة السادسة، من تسديدة قوية على مرمى خالد عيسى

وأضاف سيباستيان تيغالي الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 39.

ونجح السويدي ماركوس بيرغ في تقليص النتيجة إلى 3/1 بهدف في الدقيقة 62.

و.قلص دياكيه النتيجة إلى 2/3 بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة

في حين سجل كايو الهدف الثالث للعين ليقلب النتيجة إلى 3/3.

وهذه النسخة الثانية من السوبر الإماراتي التي تقام في مصر، بعد أن أُقيمت نسخة 2016 على الملعب ذاته، وفاز حينها شباب الأهلي دبي على الجزيرة.

والعين هو أكثر الأندية تحقيقًا لكأس السوبر الإماراتي بـ5 ألقاب، مقابل 3 ألقاب للوحدة، كان آخرها نسخة العام الماضي، عندما فاز على الجزيرة.

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