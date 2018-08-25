موعد مباراة السوبر الإماراتي بين العين والوحدة والقنوات الناقلة

يلاقي نادي العين، بطل الدوري الإماراتي للموسم الماضي 2017/2018، منافسه نادي الوحدة، بطل كأس الخليج، في كأس السوبر الإماراتي

وتقام مباراة العين والوحدة، على استاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتلعب مباراة العين والوحدة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت دبي.

وهذه النسخة الثانية من السوبر الإماراتي التي تقام في مصر، بعد أن أُقيمت نسخة 2016 على الملعب ذاته، وفاز حينها شباب الأهلي دبي على الجزيرة.

وتبث مباراة السوبر الإماراتي على قنوات النيل الرياضية، وأبوظبي الرياضية HD 1، ودبي الریاضية 1 HD، والشارقة الریاضية HD، وبيراميدز HD، وOn Sport HD.

والعين هو أكثر الأندية تحقيقًا لكأس السوبر الإماراتي بـ 5 ألقاب، مقابل 3 ألقاب للوحدة. كان آخرها نسخة العام الماضي، عندما فاز على الجزيرة.