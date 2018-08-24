بدء الخطوات الرسمية لإقامة مباراة السوبر المصري الإماراتي بالتزامن مع “عام زايد”

أعلنت شركة “بريزنتيشن سبورتس”، راعي الكرة المصرية؛ منظم مباراة كأس السوبر الإماراتي، عن إقامة مباراة السوبر المصري الإماراتي بين النادي الأهلي ممثل مصر، والعين الإماراتي خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال محمد كامل رئيس شركة “بريزينتيشن” إنه تم اتخاذ الإجراءات الرسمية لإقامة تلك البطولة التي طال انتظارها، منذ فترة طويلة، حتى قامت الشركة يوم الثلاثاء الماضي، بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لاستطلاع رأيه وسؤاله عن إمكانية خوض النادي الأهلي مباراة السوبر المصري الإماراتي تحت عنوان “سوبر زايد”، أمام فريق العين في الأول من شهر ديسمبر المقبل”.

وأضاف: “لا زلنا في انتظار الردود حول هذا العرض، حيث نسعى إلى إقامة السوبر المصري الإماراتي في أول ديسمبر، وذلك بالتزامن مع عام زايد، واحتفال الإخوة الإماراتيين والوطن العربي على حد سواء، بذكرى الشيخ زايد آل نهيان”.

ويستضيف ملعب 30 يونيو “الدفاع الجوي” مباراة السوبر الإماراتي الثامنة عشر، في الثامنة مساء من يوم غد السبت، بين فريقي العين والوحدة، بتنظيم من شركة بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية.