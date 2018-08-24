مباراة العين ضد الوحدة.. رحلة في عقل زوران وريجيكامب قبل مباراة السوبر الإماراتي

يضع فريقا العين والوحدة عملاقا الكرة الإماراتية الرتوش الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما مساء السبت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في بطولة كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم.

ويتطلع الفريقان لبداية مميزة وقوية لموسم مليء بالتحديات خاصة على المستوى المحلي وهو ما يرسم مواجهة تكتيكية مثيرة بين الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين والروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوحدة.

وتستعرض “إرم نيوز” أبرز ملامح الصراع التكتيكي بين زوران وريجيكامب، في السطور القادمة:

غياب عموري

رغم رحيله عن نادي العين إلا أن عمر عبدالرحمن “عموري” لاعب وسط الهلال السعودي حاليًا مازال يتصدر المشهد خاصة أن العين يخوض أول مباراة محلية بدونه بعد رحيله.

وودع العين منافسات البطولة العربية على يد وفاق سطيف الجزائري وهو ما يجعل الفريق تحت الضغط في مباراة كأس السوبر لتعويض ما فاته ومصالحة جماهيره رغم الهزة القوية التي تعرّض لها برحيل عموري ضابط الإيقاع ومايسترو وسط الملعب.

تيغالي القوة الضاربة

يضع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للعين آماله على تألق الهداف الأرجنتيني سباستيان تيغالي أحد أفضل المهاجمين الذين لمعوا في الكرة الإماراتية مؤخرًا.

ويعد تيغالي أخطر أسلحة الوحدة خاصة أنه يعرف استغلال أنصاف الفرص وتسجيل الأهداف بدليل أنه هز الشباك مع أصحاب السعادة 86 مرة في 98 مباراة وصنع 12 هدفًا.

دور الشحات وبيرغ

يراهن العين على الدور المهم للثنائي المصري حسين الشحات والسويدي ماركوس بيرغ هداف الفريق للفوز بلقب السوبر الإماراتي.

ويعتمد الزعيم على سرعة حسين الشحات وإجادته اللعب على الأطراف بجانب نقل الهجمة بسرعة والاستفادة من انطلاقاته واختراقاته وتسديداته القوية.

ويسعى المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين للاستفادة من قدرات المهاجم السويدي ماركوس بيرج الذي شارك في كأس العالم مؤخرًا ويعد أحد أبرز الأسلحة العيناوية.

ويراهن العين أيضًا على موهبة البرازيلي كايو لوكاس بجانب القوة البدنية التي يملكها البديل إبراهيما دياكيه ووجود بعض العناصر المحلية المميزة مثل محمد عبدالرحمن وعامر عبدالرحمن وأحمد برمان.

الثنائي المرعب

بعيدًا عن المهاجم القناص الأرجنتيني سباستيان تيغالي فإن الوحدة يراهن على الثنائي البرازيلي ليوناردو دا سيلفا والمغربي مراد باتنة مع إمكانية ظهور المخضرم إسماعيل مطر سواء أساسيًا أو بديلًا.

ويعتمد المدير الفني ريجيكامب على مهارة ليوناردو وأيضًا تسديدات باتنة من أجل هز الشباك واستغلال أي مساحة في دفاع العين.

وأكد بدر رجب المستشار الفني لقطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي لـ”إرم نيوز” أن مواجهات العين ضد الوحدة دائمًا تتسم بالإثارة والندية وخاصة إذا كانت في بطولة بقيمة السوبر.

وأضاف أن “العين رغم رحيل عموري هو الأكثر استقرارًا وقدرات مميزة والأقرب لحصد اللقب إلا أن خبرات بعض لاعبي الوحدة وخاصة تيغالي وإسماعيل مطر ستكون سلاحًا مهمًا للمدرب ريجيكامب”.