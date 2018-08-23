لفتة إنسانية من لاعبي العين والوحدة قبل مباراة السوبر الإماراتي (صور)

زار لاعبو ناديي العين والوحدة الإماراتيين مستشفى ٥٧٣٥٧ لسرطان الأطفال، اليوم الخميس، قبل مباراة السوبر الإماراتي التي تجمع بين الفريقين بالقاهرة، يوم السبت المقبل.

وأهدى أعضاء الفريقين الأطفال بعض الهدايا التذكارية احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، ولإدخال السرور في نفوسهم.

ووصل فريقا الوحدة والعين طرفا مباراة السوبر إلى القاهرة منذ ساعات قليلة، ويقام، غدًا الجمعة، مؤتمر صحفي في أحد الفنادق الكبرى بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات في القاهرة والمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين في الإمارات، ومحمد كامل رئيس الشركة المنظمة للمباراة.