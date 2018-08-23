الحكم عبدالله العاجل يقود مباراة السوبر الإماراتي بين العين والوحدة

أعلن وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين الإماراتي، أسماء طاقم حكام مباراة كأس سوبر الخليج العربي”السوبر الإماراتي”، والتي تستضيفها القاهرة على ملعب ستاد ٣٠ يونيو “الدفاع الجوي”، مساء السبت المقبل، وبتنظيم مصري لشركة بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية.

ويتكون طاقم الحكام من عبدالله العاجل “حكم ساحة”، وأحمد راشد “مساعد أول”، وحسن الحمادي “مساعد ثان”، وأحمد سالم “حكم رابع”، على أن يكون ناصر عبدالله الحمادي مراقبًا للمباراة.

ووصل فريقا الوحدة والعين، طرفا مباراة السوبر إلى القاهرة، منذ ساعات قليلة، وسط استقبال حافل من الشركة الراعية وكذلك الجماهير المصرية.

الجدير بالذكر، أن المؤتمر الصحفي الذي سيتم الكشف خلاله عن تفاصيل المباراة، سيقام غدًا الجمعة، في أحد الفنادق الخاصة، بحضورالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات في القاهرة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين بالإمارات، ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس منظم المباراة.