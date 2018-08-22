نادي العين الإماراتي يجدد عقود مهند العنزي ومحمد فايز والحارس حمد المنصوري (صور)

أعلن نادي العين الإماراتي تجديد عقود الثلاثي مهند سالم العنزي ومحمد فايز والحارس الشاب حمد المنصوري، قبيل ساعات من مغادرة الفريق الكروي إلى القاهرة لمواجهة الوحدة على كأس سوبر الخليج العربي، يوم السبت المقبل.

وعن تجديد تعاقده مع النادي، قال مهند العنزي: “بداية أود أن أشكر إدارة النادي والمدرب الكرواتي زوران ماميتش على تجديد الثقة في شخصي، وأسأل الله العلي القدير التوفيق لي وزملائي بالفريق على تحقيق الطموحات العيناوية الكبيرة خلال استحقاقاتنا المقبلة، وسأعمل على مضاعفة جهودي حتى أكون عند حسن الظن وعلى قدر الثقة الكبيرة التي منحها لي النادي وجماهير “الزعيم” الوفية”.

أكد جاهزية العين لمواجهة السوبر..

مهند العنزي: قرار البقاء مع “الزعيم العالمي” كان محسوماً قبل انتهاء عقدي https://t.co/m0jApgiybN #نادي_العين @MSalenazi pic.twitter.com/ZXv6y8lgxF — Al Ain FC (@alainfcae) ٢٢ أغسطس ٢٠١٨

وردًا على سؤال حول حقيقة العروض التي تلقاها من عدة أندية أخيرًا، قال: “المؤكد أن قراري كان محسومًا قبل انتهاء مدة عقدي مع النادي؛ لأن الانتماء للعين “غير” بالتأكيد، الأمر الذي يعرفه جيدًا كل منتسب لهذا الكيان الشامخ، وأود أن أعرب هنا عن شكري وتقديري للجميع، بيد أن الأولوية دائمًا كانت لبيتي والبقاء مع عائلتي العيناوية، كما ذكرت لكم لأن لهذا النادي فضلًا كبيرًا على مهند بعد الله عز وجل”.

وعن جاهزية “الزعيم” لمباراة السوبر أمام الوحدة في القاهرة، قال: “الفريق في أتم الجاهزية لمواجهة الوحدة على لقب كأس السوبر والروح المعنوية عالية والرغبة كبيرة في العودة من القاهرة بالكأس، وحصد أول بطولة رسمية في الموسم الحالي الذي تنتظرنا فيه تحديات كبيرة على الصعد كافة محليًا وقاريًا وعالميًا”.

أكد جاهزية “الزعيم” لمواجهة السوبر..

محمد فايز: ليس من المنطق التفكير في أي عرض بعد ارتداء شعار العين https://t.co/5hy8Z91c0I #نادي_العين @m_fayez_14 pic.twitter.com/TPtIrGpqGm — Al Ain FC (@alainfcae) ٢٢ أغسطس ٢٠١٨

أشاد بدعم ومساندة أفضل حارس آسيوي..

حمد المنصوري: فخور بتجديد عقدي مع “الزعيم” https://t.co/W2dFga3I1G #نادي_العين @HamadAlmansori4 pic.twitter.com/XByWQlMsjA — Al Ain FC (@alainfcae) ٢٢ أغسطس ٢٠١٨

وعن حظوظ فريقه في التتويج باللقب، قال: “في كرة القدم الحظوظ تكون متساوية قبل انطلاقة أي مباراة مهما كان تصنيف الفريقين المتنافسين، وتأتي الأفضلية بالعطاء والالتزام والجدية وثقتنا في المولى عز وجل وفي أنفسنا كبيرة جدًا، وندرك جيدًا ما المطلوب منا في مواجهة الوحدة وسنعمل على إظهار روح القتال والتعامل بالتركيز المطلوب منذ صافرة البداية وحتى نهاية المباراة؛ لتحقيق طموحاتنا الشخصية وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية مع الاحترام للفريق المنافس”.

وأكمل: العين أمام تحديات مهمة في الموسم الكروي الحالي الذي يتزامن مع احتفالات النادي بمرور 50 عامًا على تأسيسه “اليوبيل الذهبي”، ومطالبون بتعزيز روح العائلة والفريق الواحد المؤلف من إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير وكل منتسب لهذا النادي؛ لنجسد مفهوم تكامل الأدوار كل من موقعه حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا والمتمثلة في تحقيق إنجازات تاريخية تتناسب مع تلك الاحتفالية التاريخية الكبيرة، وأتمنى التوفيق للفريق.