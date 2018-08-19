رغم الخسارة.. منتخب الإمارات الأولمبي يصعد لثمن نهائي دورة الألعاب الآسيوية(فيديو)

صعد منتخب الإمارات الأولمبي إلى ثمن نهائي دورة الألعاب الآسيوية، التي تقام في إندونيسيا، (جاكرتا 2018)، رغم خسارته 1/2 أمام منافسه الصيني.

وتقدم المنتخب الإماراتي بالهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول، ثم سجلت الصين هدفين في الشوط الثاني؛ ليتربع التنين الصيني على رأس المجموعة بـ9 نقاط.

المنتخب الاماراتي يتقدم بهدف على الصين pic.twitter.com/VABcE9zqzT — UAE News Sport (@action_news) August 19, 2018

وهذه الخسارة الثانية للإمارات في البطولة بعد أن خسر 0/1 أمام المنتخب السوري الثلاثاء الماضي.

فيما حقق المنتخب السوري الفوز على منتخب تيمور الشرقية، بنتيجة 5-2 ليضمن المركز الثاني في نفس المجموعة.

هدف التعادل للمنتخب الصيني في مرمى الامارات pic.twitter.com/RtenDCJ22O — UAE News Sport (@action_news) August 19, 2018

المنتخب السوري استفاد من خسارة المنتخب الإماراتي بنتيجة 1-2 أمام منتخب الصين، ليحتل المركز الثاني بست نقاط، بعد المنتخب الصيني المتصدر بتسع نقاط، بعد ذلك يأتي منتخب الإمارات ثالثًا، ومنتخب تيمور الشرقية رابعًا.

هدف الصين الثاني في الامارات من منتصف الملعب !!! pic.twitter.com/C6Yw6ACWuZ — UAE News Sport (@action_news) August 19, 2018

يشار إلى ان مباريات دور ثمن النهائي تقام يومي الخميس والجمعة المقبلين، 23 و24 أغسطس.