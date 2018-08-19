رغم الخسارة.. منتخب الإمارات الأولمبي يصعد لثمن نهائي دورة الألعاب الآسيوية(فيديو)

رغم الخسارة.. منتخب الإمارات الأولمبي يصعد لثمن نهائي دورة الألعاب الآسيوية(فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

صعد منتخب الإمارات الأولمبي إلى ثمن نهائي دورة الألعاب الآسيوية، التي تقام في إندونيسيا، (جاكرتا 2018)، رغم خسارته 1/2 أمام منافسه الصيني.

وتقدم المنتخب الإماراتي بالهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول، ثم سجلت الصين هدفين في الشوط الثاني؛ ليتربع التنين الصيني على رأس المجموعة بـ9 نقاط.

وهذه الخسارة الثانية للإمارات في البطولة بعد أن خسر 0/1 أمام المنتخب السوري الثلاثاء الماضي.

فيما حقق المنتخب السوري الفوز على منتخب تيمور الشرقية، بنتيجة 5-2 ليضمن المركز الثاني في نفس المجموعة.

المنتخب السوري استفاد من خسارة المنتخب الإماراتي بنتيجة 1-2 أمام منتخب الصين، ليحتل المركز الثاني بست نقاط، بعد المنتخب الصيني المتصدر بتسع نقاط، بعد ذلك يأتي منتخب الإمارات ثالثًا، ومنتخب تيمور الشرقية رابعًا.

يشار إلى ان مباريات دور ثمن النهائي تقام يومي الخميس والجمعة المقبلين، 23 و24 أغسطس.

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