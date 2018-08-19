القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والصين في دورة الألعاب الآسيوية اليوم والمعلق

تنتظر الجماهير الإماراتية بشغف كبير مشاهد مباراة المنتخب الأولمبي الإماراتي ضد نظيره الصيني، في مواجهة مصيرية، مساء اليوم الأحد، حيث لا مجال فيها للخطأ، في ختام مباريات المجموعة الثالثة ضمن دورة الألعاب الآسيوية، المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة، و3 عصرًا بتوقيت السعودية، و4 مساء بتوقيت الإمارات، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 8، ويعلق عليها عامر الخوذيري.

غدا .. #الأبيض_الأولمبي يواجه #الصين في مباراة مهمة ومصيرية للتأهل إلى الدور القادم من منافسات #دورة_الألعاب_الآسيوية ..

كل التوفيق لرجال المنتخب الأولمبي ..

.. #AsianGames2018 pic.twitter.com/b8fYcMcX1v — UAEFA (@uaefa_ae) August 18, 2018

وعلى استاد غالات هاروبات، بمدينة باندونغ، يسعى الأبيض الأولمبي لتحقيق نتيجة إيجابية، تضمن له المنافسة في انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة للدور الثاني من المسابقة التي انطلقت 10 الجاري، بمشاركة 25 منتخباً آسيوياً تم تقسيمها إلى ست مجموعات، بحيث ضمت كل مجموعة أربعة منتخبات، فيما ضمت مجموعة واحدة خمسة منتخبات بعد انسحاب العراق.

ويحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة، برصيد ثلاث نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة مع المنتخب السوري، الذي يحتل المركز الثاني بالرصيد نفسه من النقاط، فيما يتصدر المنتخب الصيني المجموعة برصيد ست نقاط كاملة، ومنتخب تيمور بالمركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.

وكان الأبيض خسر مباراته الأولى أمام سورية بهدف دون رد، قبل أن يحقق الفوز على تيمور الشرقية بأربعة أهداف مقابل هدف، حملت توقيع شاهين الدرمكي وسالم سلطان وزايد العامري (هدفان). وحرصت اللجنة المنظمة على أن تقام كل مباريات الجولة الثالثة لكل مجموعة بتوقيت واحد، حيث سيلتقي منتخبا سورية وتيمور الشرقية على استاد ويباوا موكاتي، في التوقيت ذاته لمباراة منتخبنا مع الصين.

ويتأهل للدور الثاني من المسابقة صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث، وذلك حسب اللائحة المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ولاشك في أن الفوز، وبنتيجة كبيرة من الأهداف، سيضمن للمنتخب التأهل دون عناء الدخول في حسابات أخرى، وحتى مع التعادل قد تكون له فرصة التأهل كأفضل أصحاب المراكز الثلاثة، إلا أن الهدف الرئيس هو الفوز بغض النظر عن النتائج الأخرى.