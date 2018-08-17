الفيفا يهدد بخصم نقاط من شباب الأهلي دبي

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إنه فرض غرامة على أربعة أندية آسيوية بينها ثلاثة عربية، وهددها بخصم نقاط لعدم دفعها “مستحقات متأخرة” للاعبين.

وأضاف الفيفا في بيان إنه منح أندية قطر والشمال القطريين وشباب الأهلي دبي الإماراتي وسبا قم الإيراني مهلة تتراوح بين 30 و90 يومًا لسداد المستحقات المتأخرة للاعبين.

وتابع البيان أنه “في حال إخفاق أحد الأندية الأربعة في سداد المستحقات خلال المهلة المحددة سيتم خصم ست نقاط من رصيده في الدوري المحلي، وسيتم حرمانه من التعاقد مع لاعبين خلال فترة أو فترتين مقبلتين للتعاقد”.

وأوضح الاتحاد الدولي أن الأندية الأربعة لم تستجب للقرارات السابقة سواء من الفيفا أو عقب الطعون أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وتتراوح الغرامات بين 15 ألف فرنك (15.054 ألف دولار) و30 ألف فرنك سويسري.

وقال الفيفا إن هذه القرارات تمثّل “إطارًا جديدًا” بالنسبة للأندية التي تعاني من الديون.