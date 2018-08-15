شباب الأهلي دبي يتفق مع الأرجنتيني فيشيو 

أعلن نادي سانتوس البرازيلي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن اتفاقه مع نادي شباب الأهلي دبي، بإعارة (مع أحقية شراء) اللاعب الأرجنتيني إيميليانو فيتشيو، البالغ 29 عامًا، إلى الفريق الإماراتي وسيجري اللاعب الفحوصات الطبية قريباً للانتقال إلى دوري الخليج العربي.

وينتظر وصول اللاعب خلال الأيام المقبلة إلى دبي، لإتمام إجراءات التعاقد، وليكمل شباب الأهلي دبي، رباعي لاعبيه الأجانب للموسم الرياضي المقبل 2018-2019، إلى جانب مواطنه ماورو دياز، والأكوادوري جيمي أيوفي، والبرازيلي لوفانور.

وسبق أن لعب إيمليانو، 20 مباراة مع سانتوس أحرز خلالها هدفًا واحدًا، وخرج أخيرًا من حسابات كوكا مدرب سانتوس، بعد الموافقة على إعارته.

وحظي اللاعب باهتمام متزايد من ناديي الجزيرة وشباب الأهلي، إذ سعى كل نادٍ للفوز بالصفقة قبل أن تطير للأخير .