أول تصريح رسمي من العين الإماراتي عن قبول إعارة “عموري” لمن يدفع قيمته (فيديو)

كشف غانم الهاجري، رئيس شركة نادي العين الإماراتي، عن آخر التفاصيل المتعلقة بلاعب الفريق عمر عبدالرحمن “عموري”، في ظل عدم تواجده مع الفريق، وتعثر مفاوضات التجديد له، وما تردد عن وجود عرض رسمي من نادي الهلال السعودي لاستعارته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الهاجري خلال تصريحات لقناة “أبوظبي الرياضية”، قبل مواجهة وفاق سطيف الجزئري في البطولة العربية:”عموري لاعب إضافة، وكابتن الفريق، وأساسي معنا، وهو قيمة إضافية بالطبع، وهناك نقاش معه بالتأكيد بشأن مسألة التجديد، وله الحق أن ينظر لأفضل العروض المقدمة له، وأكثر من مرة تحدث هو نفسه عن أن العين أولوية لقبوله التجديد”.

وأضاف:”لو كان اللاعب غير عموري لرحل، خاصة أنه دخل الفترة الحرة، ويحق له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لنا، ولكن هذا يثبت لنا أنه ما زال يعطي العين حقه في الاستثمار الصح، إما كلاعب، أو كاستثمار في الموارد”.

وبسؤاله عن العروض المقدمة له خاصة من نادي الهلال السعودي، أجاب الهاجري: “هناك الكثير من الأوراق المطروحة على طاولة المفاوضات بشأن التجديد، وهناك خيارات أخرى، وممكن منها الهلال، والأولوية لمن يدفع القيمة التي ترضي عموري والعين، وأعتقد أن عموري سيكون لديه وفاق على هذا الأمر”.

وتحاول العديد من الأندية السعودية الحصول على خدمات الموهبة الإماراتية كالأهلي، والنصر، إلى جانب الهلال، بالإضافة إلى أندية إسبانية أرسلت عروضها إلى عموري، ونادي العين، لاستطلاع إذا ما كانت هناك إمكانية لانتقال اللاعب إلى الدوري الإسباني.

وجاءت شروط النادي العيناوي لانتقال عموري إلى الهلال على شكل طلب العين من اللاعب تجديد عقده، ومن ثم الموافقة على ارتدائه قميص الزعيم السعودي لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة مقابل 30 مليون ريال.

لم نسمع أن #عموري وقع لأي ناد آخر

غانم الهاجري: من يدفع قيمة اللاعب سواء #الهلال أو آخر المهم المصلحة العامة للنادي واللاعب

"نتمنى أن لا تصل الأمور بيننا وبين اتحاد الكرة لطريق مسدود"

"تكامل العناصر مهم بالنسبة لنادي #العين لأننا نمثل دولة الإمارات في محفل خارجي"#أبطال_العرب pic.twitter.com/MppuSxYWhW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 31, 2018

البطولة العربية ومنتخب الإمارات

وعن الأزمة التي طفت على السطح مؤخرًا بعد أن قرّر نادي العين، الاحتفاظ بلاعبيه الدوليين في مباراتيه أمام وفاق سطيف، اليوم الثلاثاء، والسبت المقبل في الدور الأول لكأس العرب للأندية الأبطال، ليتم انضمامهم بعد المباراتين إلى معسكر المنتخب الإماراتي في النمسا استعدادًا لكأس آسيا 2018، قال الهاجري: “وجود العين في البطولة هدف أساس للخروج بشكل مشرّف لكرة الإمارات، وهدفنا إنجاح البطولة، ويهمنا أن نكون عنصرًا فاعلًا لإخراجها بشكل مناسب”.

وتابع:”التحديات من أجمل عناصر النجاح، وعندما تأتي الأمور على غير ما تتمناه يكون النجاح ناقصًا، وتمت مخاطبة اتحاد الكرة، وشرح ظروف الفرق، والغيابات الموجودة، وهدفنا تمثيل كرة الإمارات بغض النظر عن أهمية البطولة من عدمه، والمهم أن نتواجد في هذا المحفل، وأن تتكامل العناصر، ولا يمكن المشاركة في بطولة ترضي بها المتابعين، وجماهير العين، دون الخروج بنتيجة إيجابية، وبعد رسالتنا الأخيرة أتوقع أنهم سيجدون حلًا يرضي كل الأطراف”.

وشدد:”نحن شركاء، ونبحث عن حلٍ يرضي كل الأطراف دون اللجوء للفيفا، أو شيء من هذا القبيل، ولا نرضى التأثير على هدف منتخبنا في بطولة آسيا، ولا نرضي أن يخرج العين دون صورته الحقيقة، والإخوان في اتحاد الكرة على وعي كبير، وسنصل إلى بوادر حل”.