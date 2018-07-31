مباراة العين ضد وفاق سطيف.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة كأس العرب للأندية الأبطال

يلتقي فريق العين الإماراتي نظيره وفاق سطيف الجزائري، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ32 بكأس العرب للأندية الأبطال على ستاد ماكسيمير بالعاصمة الكرواتية زغرب.

ويسعى العين الإماراتي لتحقيق الفوز على وفاق سطيف الجزائري؛ من أجل تسهيل مهمته قبل مواجهة الإياب.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي أبرز الأمور عن مواجهة العين ووفاق سطيف..

التاريخ يتحدث

لم يسبق أن تقابل الفريقان في أي بطولة ودية أو رسمية.

وفاز وفاق سطيف الجزائري بلقب البطولة العربية عامي 2007 و2008 ولم يفز العين باللقب.

زوران والحلم العربي

يحلم المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين بتحقيق البطولة العربية.

ويسعى العين لتعويض جماهيره خاصة أن الفريق ودّع دوري أبطال آسيا مبكرًا على يد الدحيل القطري.

أسلحة العين

يتسلح العين الإماراتي بنجومه الكبار وعلى رأسهم النجم حسين الشحات الذي قدم مستويات طيبة في الموسم الماضي، ويراهن عليه الجمهور في ظل غياب عمر عبدالرحمن.

ويعتمد العين على جناحه ريان يسلم بجانب أحمد خليل الذي يقود الهجوم في ظل عدم جاهزية السويدي ماركوس بيرغ الذي شارك في بطولة كأس العالم.

وفاق سطيف يعلن التحدي

أعلن وفاق سطيف التحدي مع مديره الفني رشيد الطاوسي، ويسعى لتحقيق نتيجة طيبة مستفيدًا من خبرات لاعبيه ومدربه من أجل الفوز.

ويعتمد الوفاق على أبرز لاعبيه عبد المؤمن جابو العائد من رحلة إعارة لنادي النصر السعودي والجناح السريع أكرم جحنيط والمهاجم الحبيب لومينا بجانب المدافع المميز ميلود ربيعي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتُنقل على قناة أبوظبي الرياضية.