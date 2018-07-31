العين يرفض إرسال لاعبيه الدوليين لمعسكر منتخب الإمارات قبل مباراة الإياب أمام وفاق سطيف

قرّر نادي العين الإماراتي، الاحتفاظ بلاعبيه الدوليين في مباراتيه أمام وفاق سطيف، اليوم الثلاثاء، والسبت المقبل في الدور الأول لكأس العرب للأندية الأبطال، ليتم انضمامهم بعد المباراتين إلى معسكر المنتخب الإماراتي في النمسا؛ استعدادًا لكأس آسيا 2018.

وبحسب قناة الشارقة فإن العين اتخذ قراره رسميًا.

وكان زوران ماميتش أكد خلال مؤتمر صحافي أمس أنه سيسمح للاعبين الدوليين بالانضمام لمعسكر الأبيض بعد مباراة الذهاب أمام وفاق سطيف.

وأشار ماميتش إلى أن كأس العرب للأندية الأبطال ليست أولوية للعين.

ويخوض العين مواجهة فريق وفاق سطيف، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 08:00 مساءً – توقيت أبوظبي على استاد ماكسيمير ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.