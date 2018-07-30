والدة عموري تتحدث عن مستقبله

تحدثت والدة النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) عن مستقبل نجلها الذي دارت تكهنات عديدة حوله خلال الأيام الأخيرة، ما بين تجديد تعاقده مع العين أو الانتقال إلى نادٍ آخر لم يتم تحديده بعد.

ونقلت صحيفة “الرؤية” عن والدة اللاعب قولها “حلمنا تمثيل عموري لوطنه عالميًا، وسيكون خير سفير للوطن في أي مكان يعود بالفائدة على دولة الإمارات ومنتخب وطنه”.

ويرتبط عموري البالغ من العمر 26 عامًا بالانتقال إلى الهلال السعودي، كما يرتبط بالانتقال إلى أندية فرنسة وصينية وإسبانية.

وأضافت والدة عموري: “أي نجاح يحققه عموري هو نجاح لكرة الإمارات أولًا وليس لعمر، وأريده أن يكون سفيرًا للكرة الإماراتية محليًا وخارجيًا”.

ويقيم عموري الآن في العاصمة الإسبانية مدريد، ويتلقى تدريبات خاصة بإشراف مدرب خاص، من أجل الاستعداد للالتحاق بمنتخب الإمارات الأول، استعدادًا لبطولة كأس آسيا في الإمارات 2019.