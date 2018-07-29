غدًا.. بدء بيع تذاكر مباريات كأس آسيا الإمارات 2019

يبدأ غدًا الاثنين بيع تذاكر مباريات كأس آسيا 2019 في الإمارات، الساعة الـ 12 ظهرًا بتوقيت الإمارات.

وبعد مستويات مميزة قدمتها المنتخبات الآسيوية خلال نهائيات كاس العالم 2018 في روسيا، تتحوَّل الأنظار إلى الإمارات خلال الفترة من الـ 5 من كانون الثاني/يناير وحتى الـ 1 من شباط/فبراير 2019.

وستكون هذه النسخة الكبرى في تاريخ البطولة، من خلال مشاركة 24 منتخبًا، وبزيادة 8 منتخبات عن النسخة السابقة في أستراليا، وتقام المباريات على ثمانية ملاعب ذات مستوى عالمي في أبوظبي والعين ودبي والشارقة، وينتظر أن تستقطب هذه النسخة رقمًا قياسيًا من الجماهير.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد طموحنا في توفير منصة عالمية لفرقنا ولاعبينا وجماهيرنا المتحمسة”.

وأضاف: “انطلاق عملية بيع التذاكر يعتبر محطة مهمة، ودولة الإمارات تعتبر المضيف المثالي من أجل توحيد أسرة كرة القدم الآسيوية، وأنا واثق أن نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات ستوفر قاعدة مثالية من أجل عرض المواهب المميزة في قارة آسيا، وخطف اهتمام رقم قياسي من الجماهير بشكل يفوق كل النسخ السابقة”.

وتبدأ أسعار تذاكر المباريات من 25 درهمًا إماراتيًا (حوالي 6.8 دولار أمريكي)، من أجل إتاحة المجال أمام أكبر عدد من الجماهير وخاصة الملايين من قارة آسيا المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لمعايشة تجربة لا تنسى من المباريات الدولية.

من جهته، قال محمد خلفان الرميثي، نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لكأس آسيا 2019 في الإمارات، خلال حفل إطلاق بيع التذاكر: “دولة الإمارات العربية المتحدة تتشرف باستضافة أكبر وأكثر النسخ شمولية في تاريخ كأس آسيا”.

وأضاف: “المزيد من الفرق يعني المزيد من الأهداف والمزيد من الإثارة والحماسة، ونحن واثقون أن خبرتنا الكبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية تمنحنا الجاهزية لمنح تجربة لا تنسى لجماهير كرة القدم”.

وأتم: “لا يوجد مكان أفضل من هذه البطولة ليعبر عن شعار -جلب قارة آسيا معاً- إلا في دولة الإمارات العربية المتحدة”.