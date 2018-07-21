“تنفيذي كأس آسيا الإمارات 2019” يتابع التحضيرات النهائية للبطولة

عقد المكتب التنفيذي لبطولة كأس آسيا “الإمارات 2019” اجتماعًا موسعًا مع مجموعة العين، ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية والدورية مع جميع المجموعات، لمناقشة آخر التحضيرات، ومتابعة مستجدات مراحل العمل التنظيمي لمجموعة العين.

حضر الاجتماع عارف حمد العواني، مدير البطولة، مدير المكتب التنفيذي، وحمد بن نخيرات العامري، رئيس مجموعة العين في كأس آسيا الإمارات 2019، وسلطان حمد المطوع الظاهري، مدير مجموعة إستاد هزاع بن زايد، بجانب مدراء ورؤساء اللجان في اللجنة المنظمة ومجموعة العين، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “وام”.

وقدم العواني استعراضًا شاملًا، عن آخر تحضيرات اللجنة المنظمة بالتنسيق المشترك مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن مجموعة العين ستحتضن 14 مباراة في البطولة القارية، التي تقام بنسختها الجديدة بمشاركة 24 منتخبًا، خلال الفترة من 5 يناير حتى 1 فبراير 2019، بواقع 8 مباريات في إستاد هزاع بن زايد و6 في إستاد خليفة بن زايد.

وأطلع المجتمعون طلال الهاشي، رئيس لجنة المسابقات في البطولة، على آخر التحضيرات، بخصوص الفرق والانتقال من مجموعة لأخرى، وزيارة الوفد الرسمي للاتحاد الآسيوي للملاعب بنهاية سبتمبر المقبل.. وقد قدم أحمد القبيسي، رئيس لجنة التسويق والاتصال في البطولة، عرضًا عن الهوية التسويقية التي ستشهدها ملاعب المباريات والتدريب ومناطق المشجعين في البطولة.

وتمت مناقشة مراحل التحضير في إستاد هزاع بن زايد، الذي سيشهد استضافة عدد من مباريات كأس العالم للأندية “الإمارات 2018″، خلال الفترة 12-22 ديسمبر 2018 والانتقال بعدها بفترة قصيرة لاحتضان مباريات كأس آسيا في يناير 2019.

وتابع المكتب التنفيذي خلال الاجتماع، جاهزية الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة بجانب ملاعب التدريب، إضافة لمناطق كبار الشخصيات، ومنصة الإعلاميين، والمركز الإعلامي، وقاعة المؤتمرات الصحفية، والمنطقة المختلطة في تلك الملاعب، إضافة إلى ذلك اطلع المكتب التنفيذي على الخطط الأمنية والتسويقية والنقل والمواصلات والإقامة، وجاهزية مكاتب التصاريح الخاصة بالبطولة، ودور المتطوعين في عمليات التنظيم للمباريات، بجانب منطقة المشجعين والفعاليات والأنشطة التي ستضمها.