قرعة دورة الألعاب الآسيوية 2018.. وضع منتخب الإمارات الأولمبي في المجموعة الخامسة

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تسكين المنتخب الأولمبي في المجموعة الخامسة في منافسات الرجال لدورة الألعاب الآسيوية 2018، فيما تم وضع منتخب فلسطين في المجموعة الأولى.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إنه تم إضافة المنتخب الإماراتي الأولمبي للمجموعة الخامسة، التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وقيرغستان وماليزيا.

وكان الاتحاد الكوري لكرة القدم، أشار إلى أن قرعة منافسات الرجال لدورة الألعاب الآسيوية، لن تعاد، عقب استبعاد فريقين من القرعة الأولى، وإضافة الإمارات وفلسطين إلى مجموعتين.

عاجل | اعادة قرعة دورة الالعاب الاسيوية #الاسياد اسفرت عن تواجد منتخبنا الاولمبي في المجموعة E الامارات ????????

كوريا الجنوبية ????????

البحرين ????????

قيرغيستان ????????

ماليزيا ???????? — UAEFA (@uaefa_ae) July 25, 2018

وأضاف الاتحاد الكوري أنه كان من المقرر أن تقام قرعة جديدة في مقر الاتحاد الآسيوي، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، لكن هذه الخطة تم إلغاؤها، بعد اجتماع بين مسؤولي الاتحاد الآسيوي ومنظمي البطولة واللجنة الاولمبية الآسيوية.

وستتم إضافة الفريقين إلى مجموعتين من الست، على أن تظل المجموعات الأربع الأخرى بمشاركة أربعة منتخبات.

وأشار الاتحاد الإماراتي إلى أنه سيتم توفير جدول المباريات والتوقيت والمدينة التي ستستضيف مباريات المنتخب الأولمبي، غدًا الخميس، من قبل اللجنة المنظمة، إذ تنطلق دورة الألعاب الآسيوية الـ18 التي تستضيفها إندونيسيا في مدينة جاكارتا، من الـ14 من أغسطس إلى الـ2 من سبتمبر القادمين، حيث سيرتفع عدد المنتخبات إلى 26 ستقسم إلى 4 مجموعات تضم 4 منتخبات، فيما تضم المجموعتان المتبقيتان 5 منتخبات في كل واحدة منها.

وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في لعبة كرة القدم إلى 6 مجموعات ضمت الأولى (إندونيسيا “المستضيف” وهونج كونج، والصين تايبيه، ولاوس وفلسطين)، وجمعت المجموعة الثانية (تايلاند، وأوزباكستان وبنغلاديش، وقطر)، فيما جاءت منتخبات (العراق، والصين، وتيمور الشرقية، وسوريا) في المجموعة الثالثة، وضمت الرابعة (اليابان، وفيتنام، وباكستان، والنيبال)، بينما ضمت الخامسة (الإمارات، كوريا الجنوبية، وقيرغستان، وماليزيا، والبحرين)، في حين جاء المنتخب السعودي في سادس المجموعات، إلى جانب منتخبات (إيران، وميانمار، وكوريا الشمالية).