إلغاء إعادة قرعة منافسات الرجال في ألعاب آسيا وهذا موقف منتخبي الإمارات وفلسطين

قال الاتحاد الكوري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن قرعة منافسات الرجال لدورة الألعاب الآسيوية لن تعاد عقب استبعاد فريقين من القرعة الأولى، وستتم إضافة الإمارات وفلسطين إلى مجموعتين.

وأضاف الاتحاد الكوري، أنه كان من المقرر أن تقام قرعة جديدة في مقر الاتحاد الآسيوي، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، لكن هذه الخطة تم إلغاؤها بعد اجتماع بين مسؤولي الاتحاد الآسيوي ومنظمي البطولة واللجنة الأولمبية الآسيوية.

وستتم إضافة الفريقين إلى مجموعتين من الست على أن تظل المجموعات الأربع الأخرى بمشاركة أربعة منتخبات.

وأشار الاتحاد الكوري إلى أن جدول المباريات سيتم الإعلان عنه بعد وضع الإمارات وفلسطين في مجموعتين.

يذكر أنه تقرر إقامة معسكر المنتخب الأولمبي الإماراتي استعدادًا لدورة الألعاب الآسيوية في ماليزيا من الـ30 من يوليو/ تموز الجاري إلى الـ12 من أغسطس/ آب المقبل، الذي يعقبه السفر إلى “جاكرتا”.

وتقام منافسات كرة القدم للرجال خلال الفترة من الـ14 من أغسطس حتى الأول من سبتمبر في جاكرتا وباليمبانغ.