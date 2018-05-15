تين كات ينهي ارتباطه بنادي الجزيرة الإماراتي واللاعبون يقيمون حفل وداع له (صور)

أنهى نادي الجزيرة الإماراتي رسميًا ارتباطه بالمدرب الهولندي، هينك تين كات، بعد انتهاء عقده إثر موسمين ونصف قضاهما مع الفريق.

وحقق المدرب الهولندي خلال مسيرته مع الفريق الإماراتي بطولتي الدوري والكأس ورابع كأس العالم للأندية، لكنه أخفق مؤخرًا في دوري أبطال آسيا.

وكشفت قناة “الشارقة” الرياضية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن رحيل المدرب، كما تداولت عدة حسابات صورًا للمدرب مع اللاعبين وهم يقيمون له حفلة وداع.

وقال أحمد سعيد المرزوقي، المشرف الفني للفريق، على حسابه الشخصي بإنستجرام: “وداعاً تين كات”.

ومن المتوقع رحيل عدد من اللاعبين خلال الأيام المقبلة، أبرزهم الدولي المغربي، مبارك بوصوفة، والذي انتهى عقده ايضاً بنهاية الموسم.