الفجيرة يقترب من دوري المحترفين الإماراتي بالفوز على حتا في ذهاب ملحق البقاء والصعود (فيديو)

حقق نادي الفجيرة، اليوم الأربعاء، فوزًا هامًا على ضيفه حتا بهدفين مقابل هدف، في ذهاب ملحق البقاء والصعود في دوري الخليج العربي الإماراتي للمحترفين لكرة القدم.

أحرز هدفي الفجيرة، الأرجنتيني دانيلو كاراندو في الدقيقتين 4 و80، فيما جاء هدف حتا الوحيد عن طريق البرازيلي فرناندو غابرييل في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وتقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل على ملعب حتا.

ويحتاج الفجيرة للصعود لقسم الأضواء إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف، بشرط أن تكون النتيجة أكثر من 2-1.

ويلعب الفجيرة الملحق لاحتلاله المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى، فيما يخوضه حتا لاحتلاله المركز الثاني عشر والأخير في دوري المحترفين.

ولم يشهد دوري المحترفين هذا الموسم هبوطًا مباشرًا، حيث يلعب صاحبا المركزين الأخيرين من أصل 12 فريقًا ملحقًا للبقاء مع ثالث ورابع الدرجة الأولى.