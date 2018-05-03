مباراة العين والوصل.. ماركوس بيرغ يهدر فرصة بشكل غريب والعارضة تتصدى لكرة دي ليما (فيديو)

أضاع المهاجم السويدي ماركوس بيرغ كرة خطيرة بشكل غريب جدًا، في مباراة فريقه العين أمام الوصل في نهائي كأس رئيس الدولة على ملعب مدينة زايد.

وشن لاعبو العين هجمة مرتدة بشكل منظم في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن تصل إلى بيرغ الذي انفرد بالحارس لكنه سددها ضعيفة.

وكانت العارضة قد حرمت البرازيلي فابيو دي ليما من هدف رائع بعدما سدد ركلة ثابتة في الدقيقة 25.

وتقدم العين بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة عبر إسماعيل أحمد مستغلًا ركلة ركنية من عمر عبدالرحمن (عموري).

ويتطلع العين إلى اللقب السادس في البطولة والجمع بين ثنائية كأس رئيس الدولة ولقب الدوري، في حين يأمل الوصل بالتتويج باللقب الثالث في كأس رئيس الدولة.