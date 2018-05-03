مباراة العين والوصل.. إسماعيل أحمد وبيرغ يتقدمان للبنفسجي وكايو يقلص النتيجة (فيديو)

افتتح المدافع إسماعيل أحمد التسجيل مبكرًا لفريقه العين أمام الوصل في المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وحصل العين على ركلة ركنية لعبها عمر عبدالرحمن (عموري) لتصل إلى إسماعيل أحمد ليسدد في المرمى دون صعوبة في الدقيقة الثالثة. ويسعى العين إلى التتويج باللقب للحصول على الثنائية بعد فوزه بلقب الدوري الإماراتي.

وأضاف المهاجم السويدي ماركوس بيرغ الهداف الثاني للعين في الدقيقة 50، بعد تمريرة من رائعة من عموري.

وشهدت الدقيقة 77 طرد إسماعيل أحمد بعد تدخل متهور على سالم العزيزي.

وقلص البرزيلي كايو كانيدو كريا النتيجة إلى 2/1 بععدما سجلًا هدفًا رائعًا للوصل في الدقيقة 91.

وحصل الوصل على لقب كأس رئيس الدولة مرتين خلال موسميْ 1986/1987 و2006/2007، مقابل 6 ألقاب للعين آخرها موسم 2013/2014.

وفي الموسم الحالي تعادل الفريقان 2/2 في الجولة الأولى من الدوري الإماراتي، ثم فاز العين 3/1.