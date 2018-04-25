نادي العين يكتسح شباب الأهلي دبي بسداسية ويتأهل لنهائي كأس رئيس دولة الإمارات (فيديو)

اكتسح نادي العين الإماراتي نظيره شباب الأهلي دبي بستة أهداف نظيفة، وتأهل إلى المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، وذلك في المباراة التي أقيمت، اليوم الأربعاء، على ملعب محمد بن زايد، في دور نصف النهائي.

افتتح البرازيلي كايو التسجيل للعين في الدقيقة الرابعة من شوط المباراة الأول، وبعد مرور أربع دقائق تقدم الشحات بهدف ثانٍ للعين من رأسية، وتم تأكيد الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو. شاهد الهدف من هنا.

في الدقيقة 65 احتسب حكم اللقاء ركلة ترجيح للعين سددها بيرغ بنجاح ليتقدم العين بثلاثية نظيفة.

وسجل كايو الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 73، وفي الدقيقة 82 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية للعين، سجلها أحمد الخليل، وقبل إطلاق صافرة النهاية سجل بندر الهدف السادس للعين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.