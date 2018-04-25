مباراة العين وشباب الأهلي دبي.. كيف يدور كلاسيكو كأس رئيس الدولة؟

تتجه الأنظار، اليوم الأربعاء، لمتابعة لقاء الكلاسيكو في الكرة الإماراتية بين العين وشباب الأهلي دبي على ملعب “محمد بن راشد” في نصف نهائي بطولة كأس رئيس دولة الإمارات.

يخوض العين المباراة، بعدما حسم لقب الدوري بشكل رسمي، وحقق نجاحات ملموسة في الموسم الحالي مع مديره الفني الكرواتي زوران ماميتش، في مواجهة شباب الأهلي دبي البعيد عن المنافسة على الألقاب هذا الموسم، والباحث مع مديره الفني مهدي علي عن الخروج ببطولة.

وتستعرض “إرم نيوز” أبرز ملامح هذه المواجهة بين العين وشباب الأهلي دبي..

تاريخ لقاءات كأس رئيس الدولة

تقابل الفريقان من قبل 3 مرات، وفاز العين مرتين مقابل انتصار وحيد لشباب الأهلي دبي ـ الأهلي سابقًا ـ.

كانت البداية في نصف نهائي نسخة 2013 حين فاز الأهلي بهدفين مقابل هدف في دور الأربعة، ثم فاز العين بنهائي نسخة 2014 من أنياب الأهلي.

ولعب الفريقان في دور الستة عشر لنسخة 2016 وفاز العين بنتيجة 3-1 على حساب الأهلي.. وحصد العين لقب هذه البطولة 6 مرات أعوام: 1999 و2001 و2005 و2006 و2009 و2014 بينما حصد الأهلي هذه البطولة 8 مرات وهو صاحب الرقم القياسي بالتساوي مع الشارقة، أعوام: 1975 و1977 و1988 و1996 و2002 و2004 و2008 و2013.

موقف متناقض

يبدو موقف الفريقين في هذه المباراة متناقضًا، فالعين يعيش حالة من السعادة بعد الفوز بلقب الدوري والتأهل للدور الثاني بدوري أبطال آسيا مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش وضمان المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في العام الجاري.

وفي المقابل، لا يعيش الأهلي أفضل لحظاته بعد أن ابتعدت عنه الألقاب مع المدرب مهدي علي الذي تولى المهمة خلفًا للروماني أورلايو كوزمين وخسر لقب الدوري ولم يفز بأي بطولة هذا الموسم.

وتقابل الفريقان بالدوري هذا الموسم وفاز العين بنتيجة 2-1 ثم تعادلا في مباراة الدور الثاني.

العين يعلن التحدي

يبدو العين متحفزًا لإكمال مسيرته الناجحة هذا الموسم مع مدربه زوران، ويبحث عن التأهل للدور النهائي من خلال حسم هذا الكلاسيكو.

ويبدو الفريق جاهزًا، عدا احتمالية غياب إسماعيل أحمد للإصابة؛ لشعوره ببعض الآلام، بينما يعتمد زوران على توليفته الهجومية الثابتة بوجود الهداف السويدي ماركوس بيرج وخلفه الثنائي الهجومي السريع المصري حسين الشحات والبرازيلي كايو، مع لمسات الموهوب عمر عبدالرحمن.

ويراهن زوران على ثنائي الوسط أحمد برمان ومحمد عبدالرحمن؛ لإضفاء النشاط والحيوية في وسط الملعب مع وجود عامر عبدالرحمن أيضًا كورقة مهمة مع المدير الفني.

وأكد خالد بيومي، المحلل الكروي ل”إرم نيوز”، أن العين يملك حاليًا الكفة الأرجح لحصد الفوز؛ لأنه أصبح فريقًا متكاملًا ويضم لاعبين أصحاب خبرات وقدرات رائعة.

وأضاف: “شباب الأهلي دبي لن يكون لقمة سائغة؛ لأن المهندس مهدي علي يعرف تمامًا خبايا العين وسيلعب مباراة كبيرة بلا شك، وينقصه فقط اكتساب الثقة وإحراز هدف مبكر”.

مهدي وأسلحة الأهلي

يحشد مهدي علي أسلحة الأهلي لعبور هذه المواجهة الصعبة وتخطي عقبة العين.

ويفتقد الأهلي فقط خدمات خميس إسماعيل، بينما يراهن مهدي علي مدرب الفريق على قدرات الثنائي الهجومي السريع السنغالي ماكيتي ديوب أخطر الأوراق، والكرواتي أنتي أرسينج، مع صلابة رباعي وسط الملعب: ماجد حسن وحبيب الفردان وإسماعيل الحمادي وحسن إبراهيم.