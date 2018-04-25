مباراة الوحدة والوصل.. هل يثأر الإمبراطور أو يتفوق العنابي مجددًا؟

يواجه فريق الوحدة نظيره الوصل، مساء الأربعاء، في مباراة مثيرة وساخنة على ملعب “خليفة بن زايد” في نصف نهائي بطولة كأس رئيس دولة الإمارات.

يسعى الوحدة لتحقيق الفوز مجددًا والتفوق في مواجهة دوافع الثأر لدى الوصل الباحث عن التأهل للدور النهائي لإنقاذ موسمه ومحاولة حصد بطولة.

ويستعرض “إرم نيوز” أبرز ملامح مواجهة الوحدة والوصل..

تفوق وثأر

لعب الفريقان هذا الموسم 4 مرات تفوق خلالها الوحدة في 3 مواجهات بينما فاز الوصل مرة وحيدة في بداية المواجهات ببطولة الدوري بنتيجة 2-1.

وفاز الوحدة في لقاء كأس الخليج العربي بدور المجموعات ثم في المباراة النهائية وفاز باللقب من أنياب الوصل وفاز أيضًا في إياب الدوري.

ويبحث الوصل عن الثأر في مواجهته ضد العنابي من أجل الإطاحة به من بطولة كأس رئيس الدولة وشق الطريق نحو اللقب.

ريمونتادا تاريخية

لعب الفريقان مرتين في كأس رئيس الدولة الأولى عام 2011 وفاز الوحدة في نصف النهائي بنتيجة 2-1 والثانية في 2016 وشهد هذا اللقاء ريمونتادا تاريخية للوصل بعد أن كان متأخرًا بنتيجة 3-1 حتى الدقيقة الـ 85 ثم سجل هدفين في 5 دقائق ثم حسم الوصل الفوز بنتيجة 4-3 في الوقت الإضافي.

وفاز الوحدة مرتين باللقب عامي 2000 و2017 وفاز الوصل مرتين أيضًا عامي 1987 و2007.

تيغالي يتحدى ليما

يعتمد كلا المدربين على قدرات الهدافين فالوحدة لديه المهاجم الأرجنتيني القدير سباستيان تيغالي نجم الموسم في صفوف العنابي وأحد أبرز نجوم الفريق.

وسجل تيغالي هذا الموسم 19 هدفاً وهو أحد أبرز المهاجمين الذين يراهن عليهم المدرب الروماني لورينت ريجيكامب لاستغلال قدراته التهديفية المميزة.

ويضع المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب الوصل رهانه على هدافه البرازيلي فابيو دي ليما الذي سجل 21 هدفاً هذا الموسم ويعد أخطر أوراق الإمبراطور وستكون مهمة إيقافه الشغل الشاغل بالنسبة لرجال المدرب ريجيكامب.

أوراق رابحة

يعوّل الوحدة على وجود الثنائي الهجومي المغربي مراد باتنة والمجري بلازيس دجوجاك وكلاهما يتميز بالأداء الهجومي السريع والمميز.

وسجل باتنة 9 أهداف وصنع 14 هدفاً وهو أحد أفضل صناع اللعب في الكرة الإماراتية حالياً بخلاف اللاعب المجري دجوجاك الذي سجل 6 أهداف وصنع 7 أهداف.

ويعتمد الوصل -أيضاً- على الثنائي البرازيلي رونالدو مينديز وكايو كجناحين أصحاب سرعات وموهبة عالية لمساعدة ليما على التهديف.

وصنع مينديز هذا الموسم 9 أهداف وسجل هدفين بينما أحرز كايو 16 هدفاً وصنع 4 أهداف وهو ما يؤكد الدور المهم لكلا اللاعبين في دعم الوصل هجومياً.