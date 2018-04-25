هل يغيب دوليو النادي الأهلي السعودي عن مباراة السد بدوري أبطال آسيا؟

كشف عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مصير مشاركة لاعبي النادي الأهلي السعودي في مواجهة السد القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بسبب معسكر الأخضر للمونديال.

وقال عزت في تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط، يوم الأربعاء: “مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين من عدمها مع فريقهم في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا سيتم تحديدها خلال الـ48 ساعة المقبلة”، مؤكداً أنهم اتفقوا على أن يكون هناك اجتماع لمدير المنتخب السعودي مع المدرب بيتزي، والنقاش النهائي معه لتحديد اللاعبين الذي يمكن الاستغناء عنهم، والسماح لهم بالمشاركة مع النادي الأهلي في مشاركته الآسيوية، ومناقشة هذا الأمر مع إدارة “الراقي”.

وشدد على أنه “لن يتم السماح لجميع اللاعبين الدوليين الثمانية من النادي الأهلي بالمشاركة في المواجهات الآسيوية، وأن هذا الأمر سيتحدد بشكل نهائي خلال اليومين المقبلين، ويحتاج للمناقشة باستفاضة بين إدارة المنتخب وإدارة النادي الأهلي، وما فيه الخير والمصلحة العامة للمنتخب أولاً، ولممثل المملكة في دور الـ16، سيتم إقراره”.

وأرجع عزت استبعاد عدد من اللاعبين الدوليين المحترفين خارجياً، وتحديداً في إسبانيا، من قائمة الأخضر السعودي التي أعلنت أمس، لعدم دخول المعسكر في أيام الـ”فيفا”.

وسبق وأعلن أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة فريقه التي ستدخل في معسكر مدينة ماريبا بإسبانيا، في الفترة من الـ 25 من أبريل الجاري وحتى الـ 15 من مايو المقبل.

ويأتي معسكر المنتخب السعودي ضمن المرحلة الرابعة للاستعداد لكأس العالم 2018 بروسيا، وهو معسكر خارج الأجندة الدولية الرسمية.

وسيخوض “الأخضر”، خلال المعسكر، مباراتين وديتين؛ الأولى أمام الجزائر في الـ 9 من مايو، على ملعب كارانزا بقادش، والثانية أمام اليونان في الـ 15 من مايو، على ملعب لاكارتوخا بإشبيلية.

إلى ذلك، كشفت تقارير على أن إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي تتجه للاستغناء عن جميع اللاعبين الأجانب المقيدين في قائمة الفريق لهذا الموسم مع نهاية مواجهتي دور الـ16 لمسابقة دوري الأبطال الآسيوي مع الاحتفاظ بالثنائي عمر السومة والدولي المصري عبدالله السعيد، الذي سيتم قيده مع بداية الموسم المقبل بجانب الدولي الأسترالي مارك ميليغان الذي سيكون قرار استمراره بيد المدرب القادم لفريق الأهلي.

وبحسب ما نقلته “الشرق الأوسط”، فإن مسؤولو الأهلي يعملون على تصريف اللاعبين الأجانب الممتدة عقودهم الاحترافية مع النادي إما بانتقالهم بصورة نهائية وإما إعارتهم أو الوصول معهم لمخالصات مالية رغبة في استقطاب أسماء تحقق الإضافة المطلوبة للفريق خلال منافسات الموسم المقبل ومنها البطولة الآسيوية إذا ما نجح الفريق في تجاوز دور ثمن النهائي والوصول إلى الأدوار النهائية.

يذكر أن فريق الأهلي يضم سبعة لاعبين أجانب هم محمد بن عمر لاعب وسط تونسي ومارك ميليغان مدافع أسترالي ومؤمن زكريا مهاجم مصري بالإضافة للثنائي البرازيلي كلاوديمير دي سوزا وليوناردو داسليفا بجانب السومة وفيتڤاتزيديس.