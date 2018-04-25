تيسير الجاسم يوضح أسباب طلبه الرحيل عن النادي الأهلي السعودي (فيديو)

فسر تيسير الجاسم، لاعب النادي الأهلي السعودي، أسباب رغبته في مغادرة أسوار ناديه، مؤكدًا أن قراره جاء بسبب تضاؤل فرصة مشاركة اللاعب السعودي، عقب قرار الاستعانة بسبعة محترفين أجانب خلال منافسات الموسم المقبل.

وقال الجاسم في تصريحات لبرنامج “في المرمى”، مساء الثلاثاء: “تحدثت مع إدارة النادي منذ وقت مبكر، كذلك أبلغت تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بقرار رحيلي عن النادي”.

وتابع: “حضرت إلى الأهلي بهدوء وأريد الخروج منه بهدوء كذلك، ما يهمني كثيرا هو إنهاء مسيرتي بشكل جيد، فيما سيكون القرار خلال الأيام المقبلة بكل وضوح، بعدما تلقيت قبل يومين اتصال ماجد النفيعي وعبدالله بترجي، ممتن لهما بحرصهما، ومتفائل جدا بموسم مميز للفريق الموسم المقبل مع الإدارة الجديدة”.

وحول قرار رحيله عن ناديه، أوضح اللاعب الدولي: “كل نجوم الأهلي لم يختموا مسيرتهم فيه، اللاعب السعودي في الموسم المقبل ستكون فرصته قليلة باللعب مع قرارسبعة محترفين أجانب، لذا فضلت اللعب خارجيا بعد مسيرة 17 عامًا في الملاعب السعودية”.

وعن المدرب السابق الأوكراني سيرجي ريبروف، كشف: “عمره التدريبي قليل جدًا، وتسببت خبرته القليلة بأزمات مع اللاعبين، والنتائج الإيجابية ساهمت في استمراره”.

ويعد الجاسم، عنصرًا أساسيًا في المنتخب السعودي منذ أعوام، وسيمثله في المونديال المقبل، كان قد قاد الأهلي للفوز بلقب الدوري بعد غياب طويل، إضافة إلى العديد من البطولات الأخرى.