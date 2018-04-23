النادي الأهلي السعودي يتجه لبيع فيتفاتزيديس والتجديد لمعتز هوساوي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي أنها تتجه لبيع عقد اللاعب اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس، للاستفادة من المقابل المادي والتعاقد مع لاعب بديل عنه في الموسم المقبل.

وحسب تلك المصادر فإن هناك أندية إماراتية إضافة إلى نادي أولمبياكوس اليوناني يرغبون في التعاقد مع اللاعب، الذي يملك الأهلي بطاقته حتى نهاية الموسم المقبل.

إلى ذلك اتفقت الإدارة مع مدافعها معتز هوساوي على التجديد خلال الأيام القليلة القادمة، علمًا أن اللاعب يدخل الفترة الحرة من عقده بعد 3 أشهر من الآن.

واختير معتز هوساوي اليوم الإثنين أفضل مدافع في الدوري السعودي لموسم 2017/2018.

من جهة أخرى، أعلن الأمير خالد بن عبدالله بن فيصل عضو شرف النادي الاهلي ابتعاده عن الوسط الرياضي.

وقال الأمير خالد بن عبدالله في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم (الإثنين): “أعلنُ عن انسحابي الكامل من الوسط الرياضي، بسبب ظروفي الخاصة و سيبقى الأهلي و جمهوره في القلب و الوجدان إلى الأبد”.