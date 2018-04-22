هل قام النادي الأهلي السعودي بتعديل قيمة عقد عمر السومة من أجل إقناعه بالتجديد؟ (فيديو)

كشف موسى المحياني، مدير الكرة بالنادي الأهلي السعودي، عن أبرز التفاصيل في تجديد عقد السوري عمر السومة، نجم الفريق.

وكان نادي أهلي جدة أعلن تجديد عقد نجمه الأول عمر السومة لمدة ثلاث سنوات ليستمر في الفريق السعودي حتى 2021.

وقال المحياني في تصريحات إذاعية، يوم السبت: “عقد عمر السومة مستمر، لكن ما قمنا به فقط هو تمديد العقد لمدة عامين، تلبية لرغبة السومة وإدارة النادي، لم تختلف سوى قيمة الشرط الجزائي ورفعنا لشرط أكبر ولن نصرح بأرقام”، موضحًا أن اللاعب يتمتع بنفس مميزات العقد السابقة.

وأضاف: “العقد لم يختلف. فقط قيمة الشرط الجزائي أصبحت أكبر، ونتمنى تكون شراكة موفقة بيننا وبين اللاعب”.

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مدير الكرة بالنادي #الأهلي موسى المحياني:

"عقد #عمر_السومة مستمر، قمنا فقط بتمديد العقد لمدة سنتين ورفعنا قيمة الشرط الجزائي .. هناك إدارة قانونية في النادي ستنظر في موضوع تصريح رئيس #النصر". pic.twitter.com/wFhQd3HdNi — يو اف ام #تقدر_يالاخضر ???????? (@ufmradio) April 21, 2018

وبخصوص تصريح رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم، بشأن رغبته في ضم السومة، أوضح المحياني: “من حق أي شخص أن يصرح بما شاء، لكن إدارة النادي لديها لوائح ترجع إليها لحفظ حقوق النادي”.

وتابع: “بدأنا التحدث مع السومة منذ 5 أيام. ماجد النفيعي كان حريصًا على بقائه وبدعم واضح من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ”.

وكتب عمر السومة عبر حسابه الشخصي على (تويتر): “الحمد لله، تم تعديل عقدي لضمان استمراري بالنادي الأهلي للثلاث سنوات المقبلة”.

وأضاف: “أشكر رئيس النادي الأستاذ ماجد النفيعي ونائبه الأستاذ عبدالله بترجي ومدير الكرة الكابتن موسى المحياني على كل ما وجدته منهم من إهتمام منذ توليهم إدارة النادي الأهلي”.

وعن تجديد عقود بعض اللاعبين الآخرين، أشار المحياني إلى أن الفريق لا يزال لديه مشاركة مهمة في البطولة الآسيوية، ولن يفتح ملفات تجديد عقود اللاعبين إلا بعد انتهاء المسابقة.

وفسّر المحياني سبب تعاقد الأهلي مع المدرب التونسي فتحي الجبال بشكل مؤقت، قائلًا: “الجبال يمتلك كفاءة مشهود لها، ومدرب مميز وحقق الدوري السعودي بعد 5 أعوام مع الفتح، ولم يقطف ثمار مدرب سابق، وهذا يدل على فكرة ومنهجية يملكها المدرب”.

رفع شكوى رسمية للجنة الانضباط#الأهلي يلاحق المتجاوزين

ويؤكد المحافظة على حقوقه بالقانون pic.twitter.com/zw181lkF8Z — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 21, 2018

إلى ذلك، رفع النادي الأهلي شكوى رسمية للجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك للحفاظ على الحقوق القانونية والتعاقدية المتعلقة بلاعبي الفريق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على “تويتر” بيان رسميا، حيث قال: “تؤكد إدارة الأهلي برئاسة الأستاذ ماجد النفيعي تمسكها الكامل بالحفاظ على الحقوق القانونية والتعاقدية المتعلقة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدة أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية التي أقرتها اللوائح ذات الصلة، والتي تضمن وتعزز الحفاظ على حقوق النادي”.

وأضاف البيان: “وعليه فقد قررت إدارة النادي التقدم رسميًّا بشكوى للجنة الانضباط لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، مطالبة فيها بإجراءات حازمة مع كل المتجاوزين لضمان سلامة وعدالة المنافسة”.