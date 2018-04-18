قرعة كأس رئيس الإمارات.. العين يصطدم بشباب الأهلي دبي.. والوصل يواجه الوحدة

قرعة كأس رئيس الإمارات.. العين يصطدم بشباب الأهلي دبي.. والوصل يواجه الوحدة

المصدر: فريق التحرير

أقيمت، اليوم الأربعاء، قرعة نصف نهائي كأس رئيس دولة الإمارات، حيث أسفرت عن مواجهتين ناريتين، الأولى تجمع العين بشباب الأهلي دبي، والثانية بين الوصل والوحدة.

وستقام فعاليات دور نصف النهائي من كأس رئيس الدولة المقررة في الـ25 من إبريل المقبل بنظام دور المغلوب على ملاعب محايدة.

وجاء تأهل كل من فريق الوحدة بعدما تفوق على الجزيرة بثلاثة أهداف دون رد في ربع النهائي، فيما فاز الوصل على دبا بهدف نظيف، وتغلب العين على الفجيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة، وجاء صعود شباب الأهلي دبي على حساب الشارقة بعدما فاز عليه بهدف نظيف.

ولم تشهد المسابقة أي مفاجآت تذكر حتى الآن، باستثناء خروج الجزيرة من السابق.

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