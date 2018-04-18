قرعة كأس رئيس الإمارات.. العين يصطدم بشباب الأهلي دبي.. والوصل يواجه الوحدة

أقيمت، اليوم الأربعاء، قرعة نصف نهائي كأس رئيس دولة الإمارات، حيث أسفرت عن مواجهتين ناريتين، الأولى تجمع العين بشباب الأهلي دبي، والثانية بين الوصل والوحدة.

وستقام فعاليات دور نصف النهائي من كأس رئيس الدولة المقررة في الـ25 من إبريل المقبل بنظام دور المغلوب على ملاعب محايدة.

نتائج قرعة مباريات الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة

العين في مواجهة شباب الأهلي دبي

والوحدة في مواجهة الوصل

تقام مباريات الدور نصف النهائي يوم 25 أبريل الجاري pic.twitter.com/kzgRP9uUSV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 18, 2018

وجاء تأهل كل من فريق الوحدة بعدما تفوق على الجزيرة بثلاثة أهداف دون رد في ربع النهائي، فيما فاز الوصل على دبا بهدف نظيف، وتغلب العين على الفجيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة، وجاء صعود شباب الأهلي دبي على حساب الشارقة بعدما فاز عليه بهدف نظيف.

ولم تشهد المسابقة أي مفاجآت تذكر حتى الآن، باستثناء خروج الجزيرة من السابق.